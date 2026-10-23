SL vs ENG ऐतिहासिक मैच में बने 10 हैरतअंगेज रिकॉर्ड, हैरी ब्रूक ने तो झड़ी लगा दी
SL vs ENG ऐतिहासिक मैच में रिकॉर्ड्स की झड़ी लग गई। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने दोहरा शतक लगाया, मगर वह टीम की हार में आया। श्रीलंका ने वनडे क्रिकेट के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा टारगेट चेज कर डाला।
श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड ट्राई सीरीज का तीसरा मैच इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। इस मैच में दोनों टीमों ने मिलकर 859 रन बनाए और हैरानी की बात यह है कि श्रीलंका ने 430 रनों का विशाल टारगेट चेज कर डाला। हैरी ब्रूक जिन्होंने इस मैच में वनडे क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक, वह अंत में मायूस हुए क्योंकि उनकी टीम तो हारी ही साथ ही उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से भी नहीं नवाजा गया। इंग्लैंड ने इस मैच में पहले बैटिंग करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 429 रन बोर्ड पर लगाए। ब्रूक इंग्लैंड के लिए वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने। भारत ने 22 दिन पहले ही वेस्टइंडीज के खिलाफ 400 प्लस का टारगेट चेज किया था तो उम्मीद लगाई जा रही थी कि श्रीलंका भी कोई करिशमा कर सकता है। श्रीलंका ने निराश नहीं किया और यह बड़ा स्कोर चेज कर डाला। पवन रथनायके श्रीलंका की जीत के हीरो रहे, जिन्होंने 130 रनों की पारी खेली। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से भी नवाजा गया।
श्रीलंका का ऐतिहासिक कारनामा, हैरी ब्रूक हुए मायूस
श्रीलंका ने 22 दिनों के अंदर ही भारत का रिकॉर्ड तोड़ डाला। शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने 30 सितंबर को ही वेस्टइंडीज के खिलाफ 406 रनों का टारगेट चेज किया था। उस समय यह वनडे क्रिकेट के इतिहास में चेज किया गया दूसरा सबसे बड़ा टारगेट था। साउथ अफ्रीका के बाद भारत दूसरी ऐसी टीम बनी थी जिसने 400 प्लस का टारगेट वनडे क्रिकेट में चेज किया हो। हालांकि 22 दिन के अंदर श्रीलंका ने 430 रन चेज कर दिया, हालांकि वह वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए। वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ा 435 रनों का टारगेट चेज करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के नाम है, जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2006 में किया था। पिछले 20 सालों से यह वर्ल्ड रिकॉर्ड अमर है।
SL vs ENG वनडे मैच में बने 10 रिकॉर्ड
- हैरी ब्रूक ने वनडे क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक जड़ा। (114 गेंदों में)
- हैरी ब्रूक दोहरा शतक जड़ने वाले इंग्लैंड के पहले बल्लेबाज बने।
- इंग्लैंड ने 8वीं बार वनडे में 400 रन का आंकड़ा पार किया। भारत (9) के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है।
- हैरी ब्रूक ग्लेन मैक्सवेल के बाद वनडे क्रिकेट में दूसरे ऐसे नॉन ओपनर बने हैं, जिसने दोहरा शतक लगाया हो।
- श्रीलंका ने वनडे क्रिकेट के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा टारगेट चेज किया। साउथ अफ्रीका (435) के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है।
- श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड मैच में कुल 859 रन बने, जो एक वनडे मैच में बने दूसरे सबसे ज्यादा रन है। वर्ल्ड रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया (872) मैच के नाम दर्ज है।
- हैरी ब्रूक हार में दोहरा शतक लगाने वाले वनडे क्रिकेट के इतिहास के पहले बल्लेबाज बने।
- हैरी ब्रूक वनडे क्रिकेट के पहले ऐसे बल्लेबाज बने जिन्हें दोहरा शतक जड़ने के बावजूद प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड नहीं मिला।
- सैम कुर्रन ने इस मैच में 9 ओवर में 103 रन लुटाए। वह वनडे में 9 ओवर में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले तीसरे गेंदबाज बने।
- वनडे क्रिकेट के इतिहास में एक महीने के अंदर दूसरी बार 400 प्लस का स्कोर चेज हुआ।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें