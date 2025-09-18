SL vs AFG Kusal Perera takes extraordinary catch of Darwish Rasooli during Sri Lanka vs Afghanistan बाउंड्री पर कुसल परेरा ने लपका हैरतअंगेज कैच, देखते रह गए अफगान बल्लेबाज डरविश रसूली, Cricket Hindi News - Hindustan
बाउंड्री पर कुसल परेरा ने लपका हैरतअंगेज कैच, देखते रह गए अफगान बल्लेबाज डरविश रसूली

श्रीलंका क्रिकेट टीम के कुसल परेरा ने गुरुवार को अफगानिस्तान के बल्लेबाज डरविश रसूली का बाउंड्री के करीब बेहतरनी कैच लपका। डरविश 16 गेंद में नौ रन ही बना सके।

Thu, 18 Sep 2025
अफगानिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ लीग स्टेज मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 169 रन बनाए हैं। अफगानिस्तान की ओर से मोहम्मद नबी ने सबसे ज्यादा 60 रन बनाए। अफगानिस्तान की पारी के दौरान दुष्मंथा चमीरा के ओवर में कुसल परेरा ने बाउंड्री के पास एक बेहतरीन कैच लपका, उनके इस प्रयास की आप भी तारीफ करेंगे। डार्विस रसूली काफी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे और इस शानदार कैच के कारण वह 16 गेंद में नौ रन बनाकर पवेलियन लौट गए।

10वें ओवर तक अफगानिस्तान ने तीन विकेट खोकर 63 रन बना लिए थे। 11वें ओवर में दुष्मंथा चमीरा के खिलाफ डरविश रसूली ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया। लेकिन असफल रहे। रसूली ने अपर कट खेलते हुए थर्ड मैन की तरफ हवा में शॉट खेला। थर्ड मैन पर खड़े कुसल परेरा ने गेंद बाउंड्री लाइन के पहले ही पकड़ ली लेकिन इस दौरान वह अपना बैलेंस खो बैठे और बाउंड्री की तरफ गिरने लगे। हालांकि उन्होंने बाउंड्री के बाहर जाने से पहले गेंद को हवा में फेंका और फिर बाउंड्री के बाहर जाकर फिर वापस आए और कैच पूरा किया।

अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी अफगानिस्तान की शुरुआत खराब रही और उसने तीसरे ही ओवर में 26 के स्कोर पर अपना पहला विकेट रहमानउल्लाह गुरबाज (14) के रूप में गंवा दिया। उन्हें नुवान तुषारा ने आउट किया। इसके बाद श्रीलंकाई गेंदबाजी आक्रमण के आगे अफगानिस्तान के विकेट नियमित अंतराल पर गिरते रहे। अगले ही ओवर में तुषारा ने करीम जनत (एक) को बोल्ड कर पवेलियन भेज दिया। छठें ओवर में तुषारा ने सेदिकुल्लाह अटल (18) को भी बोल्ड कर दिया।

डरविश रसूली (नौ), अजमतउल्लाह ओमरजई (छह) रन बनाकर आउट हुये। 13वें ओवर में इब्राहिम जदरान (24) को दुनिथ वेल्लालगे ने आउट किया। तुषारा ने 18वें ओवर की पहली गेंद पर कप्तान राशिद खान (24) का शिकार कर अफगानिस्तान के बड़े स्कोर की उम्मीद को झटका दिया। लेकिन इसके मोहम्मद नबी ने नूर अहमद के साथ 18 गेंदों में 55 रनों की साझेदारी कर अफगानिस्तान का स्कोर आठ विकेट पर 169 पहुंचा दिया।

मोहम्मद नबी ने 22 गेंदों में छह छक्के और तीन चौके लगाते हुए 60 रनों की पारी खेली। वह पारी की आखिरी गेंद पर रनआउट हुये। नूर अहमद छह रन बनाकर नाबाद रहे। श्रीलंका के लिए नुवान तुषारा ने चार ओवर में 18 रन देकर चार विकेट लिये। दुश्मांता चमीरा, दुनिथ वेल्लालगे और दसून शानका ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

