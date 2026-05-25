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पूर्व रणजी खिलाड़ी की क्रिकेट खेलते हुए मौत, लोकल मैच के दौरान आया हार्ट अटैक

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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पूर्व रणजी प्लेयर एसएल अक्षय, जो 39 साल के थे, उनका निधन लोकल मैच के दौरान हार्ट अटैक के कारण हो गया है। बताया जा रहा है कि अक्षर रविवार को बेंगलुरु में लोकल डिविजन मैच खेल रहे थे।

पूर्व रणजी खिलाड़ी की क्रिकेट खेलते हुए मौत, लोकल मैच के दौरान आया हार्ट अटैक

क्रिकेट के गलियारों से एक दुखद: खबर सामने आ रही है। पूर्व रणजी प्लेयर एसएल अक्षय, जो 39 साल के थे, उनका निधन लोकल मैच के दौरान हार्ट अटैक के कारण हो गया है। बताया जा रहा है कि अक्षर रविवार को बेंगलुरु में लोकल डिविजन मैच खेल रहे थे। शिवमोग्गा के रहने वाले अक्षय रणजी ट्रॉफी में कर्नाटक की टीम से खेल चुके हैं और कर्नाटक प्रीमियर लीग में भी हिस्सा लिया था, जिसे अब महाराजा ट्रॉफी KSCA T20 कहा जाता है। अक्षय की मौत से कर्नाटक क्रिकेट जगत सदमे में है, कई पुराने खिलाड़ियों और अधिकारियों ने दुख जताया है। भारत के पूर्व क्रिकेटर डोड्डा गणेश ने X पर एक इमोशनल मैसेज शेयर किया।

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रिपोर्ट्स के मुताबिक, अक्षय के.आर. पुरम के एक ग्राउंड पर थर्ड-डिवीजन मैच खेल रहे थे। दोपहर में फील्डिंग के दौरान, उन्होंने अचानक सीने में दर्द की शिकायत की। उन्हें तुरंत पास के हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

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डोड्डा गणेश ने लिखा, ‘क्रिकेट कम्युनिटी के लिए बहुत बुरी खबर। 39 साल के SL अक्षय, एक तेज गेंदबाज, जिन्हें मैंने U19 के दिनों से करीब से देखा था, आज एक डिवीजन मैच खेलते हुए गुजर गए। मेरे पास अपना दुख जाहिर करने के लिए शब्द नहीं हैं। एक नरम दिल इंसान जो 2011/12 में कर्नाटक के लिए अच्छी सफलता के साथ खेला, अब नहीं रहा। RIP अक्षय।’

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कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (KSCA) ने भी अक्षय को श्रद्धांजलि दी और उनके खेलने के करियर के बाद युवा टैलेंट को डेवलप करने में उनके रोल को याद किया।

KSCA ने एक बयान में कहा, “अक्षय ने फर्स्ट-क्लास लेवल पर कर्नाटक को अच्छे से रिप्रेजेंट किया और अपने खेलने के करियर के बाद भी, बिना किसी रुकावट के जुनून और लगन के साथ खेल की सेवा करते रहे। जूनियर-लेवल के कोच के तौर पर, उन्होंने युवा क्रिकेटरों को आगे बढ़ाने और मेंटर करने में अहम रोल निभाया, जिससे राज्य में क्रिकेट टैलेंट के डेवलपमेंट पर गहरा असर पड़ा।”

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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