रोहित शर्मा के रिटायरमेंट की चर्चा के बीच बल्लेबाजी कोच ने दिया बयान, बोले- लॉर्ड्स में आप उनसे…
रोहित शर्मा के रिटायरमेंट की चर्चा के बीच बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने बयान दिया है कि उनके लिए पिछले दो मैच अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन लॉर्ड्स में आप उनसे पूरी तरह अलग पारी देख सकते हैं।
इंडिया और इंग्लैंड के बीच जारी 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले दो मैचों में रोहित शर्मा का बल्ला नहीं चला है। इस बीच उनके रिटायरमेंट की चर्चा भी शुरू हो गई है। एक रिपोर्ट में तो यह दावा किया जा रहा है कि लॉर्ड्स में उनका आखिरी वनडे मैच हो सकता है। वहीं, दूसरे वनडे मैच के बाद बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने कहा है कि जरूर रोहित के बल्ले से रन नहीं आए हैं, लेकिन लॉर्ड्स में आप उनके बल्ले से एक अलग पारी देख सकते हैं। लंदन के लॉर्ड्स में 19 जुलाई को इंडिया और इंग्लैंड के बीच आखिरी वनडे मैच इस सीरीज का खेला जाएगा।
रोहित शर्मा इस सीरीज में संघर्ष करते नजर आए हैं, लेकिन बैटिंग कोच का मानना है कि ऐसा नहीं है। उनका कहना है कि उन्हें उस तरह की गेंद पिच की वजह से नहीं मिलीं, जिन्हें वे आसानी से खेल सकते हैं। बल्लेबाजी कोच का यह भी मानना है कि उनके अंदर दबाव को सहन करने की क्षमता काफी है। पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में सितांशु कोटक ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि रोहित जितना बड़ा खिलाड़ी दबाव महसूस कर सकता है। वह इतना अच्छा खिलाड़ी है कि ऐसा महसूस नहीं होता। हां, उसने दो गेम में रन नहीं बनाए हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फर्क पड़ता है, लेकिन आज भी ऐसा लग रहा था कि वह अच्छी इनिंग खेलेगा, लेकिन कोई बात नहीं (कि उन्होंने बड़ा स्कोर नहीं बनाया)।"
लॉर्ड्स में चीजें बदल सकती हैं- कोटक
कोटक इस राय के खिलाफ थे कि रोहित 'संघर्ष' कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि वह लॉर्ड्स में चीजें बदल देंगे। कोटक ने कहा, "किसी भी दिन, मैंने देखा है कि बहुत से बैट्समैन को वह मोमेंटम नहीं मिलता जिसकी उन्हें तलाश होती है, और ऐसा हो सकता है। हो सकता है कि आप लॉर्ड्स में रोहित शर्मा से बिल्कुल अलग इनिंग्स देखें। मैं स्ट्रगल शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन शायद वह जो शॉट आमतौर पर ऊपर की तरफ खेलते हैं, जो डबल बाउंस की वजह से होता है, शायद उन्हें लगा कि यह आरामदायक नहीं था। शुभमन को तेज शुरुआत मिली, फिर विराट को तेज शुरुआत मिली, लेकिन शायद उन्हें (रोहित) अपने स्लॉट में गेंदें नहीं मिलीं।"
उन्होंने आगे कहा, "आप निश्चित रूप से रोहित जैसे खिलाड़ी से बिल्कुल अलग इनिंग्स देख सकते हैं और मैंने ऐसा बहुत से बैट्समैन के साथ होते देखा है। तो यह सिर्फ रोहित की बात नहीं है। मैं यह शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा कि वह स्ट्रगल कर रहे थे।" रोहित शर्मा पहले वनडे मैच में सैम करन के खिलाफ बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए, जबकि दूसरे मैच में सैम करन का ओवर मेडेन गया था और अगले ओवर में विल जैक्स ने भी उन पर शिकंजा कसा हुआ था। इस बीच उन्होंने स्वीप लगाने की कोशिश की, लेकिन विकेटकीपर के हाथों टॉप एज लगकर कैच आउट हो गए।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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