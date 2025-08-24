Sir Yeh Kaisi Baatein Karte Ho kar rahe ho Rinku Singh reveals the special journey with Shah Rukh Khan सर, यह कैसी बातें कर रहे हो...रिंकू सिंह ने खोला शाहरुख खान के साथ स्पेशल सफर का राज, Cricket Hindi News - Hindustan
सर, यह कैसी बातें कर रहे हो...रिंकू सिंह ने खोला शाहरुख खान के साथ स्पेशल सफर का राज

बल्लेबाज रिंकू सिंह ने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ स्पेशल सफर के बारे में खुलासा किया है। शाहरुख ने सफर के दौरान रिंकू को काफी प्रोत्साहित किया। रिंकू आईपीएल में शाहरुख की केकेआर टीम का हिस्सा हैं।

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तानSun, 24 Aug 2025 11:30 AM
टीम इंडिया और कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के बल्लेबाज रिंकू सिंह ने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के स्थान स्पेशल सफर का राज खोला है। रिंकू ने केकेआर के सह-मालिक शाहरुख के साथ पिछले साल सफर किया था। वह तब पहली बार चार्टर फ्लाइट में बैठे थे। दरअसल, रिंकू टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए भारतीय टीम में चयन से चूक गए थे। वह स्टैंडबाय लिस्ट में थे। रिंकू को वीजा की औपचारिकताओं के लिए मुंबई जाना था और उन्हें शाहरुख के साथ चलने के लिए कहा गया। हालांकि, बाएं हाथ के बल्लेबाज ने शुरुआत में हिचकिचाहट दिखाई लेकिन फिर ऑफर स्वीकार कर लिया। रिंकू ने बताया कि शाहरुख ने यात्रा के दौरान उनका बहुत हौसला बढ़ाया।

रिंकू ने रेवस्पोर्ट्ज को दिए इंटरव्यू में कहा, "मैं उनके बारे में क्या कहूं? वह बड़े दिल वाले इंसान हैं। वह हमेशा सभी से गले मिलते हैं। वह सबसे अच्छे से मिलते हैं, फिर चाहे सीनियर हो या जूनियर। मुझे लगता है कि यही चीजे उन्हें एक बेहतरीन इंसान बनाती है।" बल्लेबाज ने बॉलीवुड सुपरस्टार के साथ सफर को लेकर कहा, ''मेरा मुख्य स्क्वॉड (टी20 वर्ल्ड कप 2024) में सिलेक्शन नहीं हुआ था। मैं स्टैंडबाय में था। टीम चली गई थी। मुझे वीजा के लिए जाना था। सर (शाहरुख खान) को भी अगले दिन जाना था। मेरी फ्लाइट हो चुकी थी और मैं जाने वाला था। सर या पूजा ददलानी मैम (शाहरुख की मैनेजर] को पता चला। उन्होंने कहा मुझसे कहा कि सर के साथ चले जाओ।''

उन्होंने आगे कहा, ''मैं एकदम घबरा गया। सोचने लगा कि सर के साथ अकेला जाऊंगा तो कैसे हैंडल करूंगा, क्या बात करूंगा। मैंने बहुत बार मना किया कि मैं नहीं जा रहा। सर ने बोल दिया था तो फिर मैं क्या बोलता। कार में बातचीत हुई। उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। वो सीजन मेरे लिए अच्छा नहीं जा रहा था। वह मुझे समझा रहे थे और प्रेरित कर रहे थे। सर ने बोला 'जितना तुझे जानते हैं लोग, उतना ही मुझे जानते हैं'। मैंने कहा कि सर यह कैसे बातें कर रहे हो? मैंने कहा कि आपको तो दुनिया में सब जानते हैं, मुझे तो अभी जानना शुरू किया है। मैं पहली बार चार्टर फ्लाइट में बैठा, वो भी सर के साथ। मैं क्या बताऊं, मेरे लिए दो घंटे बहुत कमाल के रहे।''