'सर, तब हम पैदा तक नहीं हुए थे', सिराज ने 1983 वर्ल्ड कप के स्टार को बताया नई पीढ़ी की प्रेरणा

भारत को पहली बार क्रिकेट में विश्वविजेता बनाने वाली टीम के विकेटकीपर सैयद किरमानी की आत्मकथा हैदराबाद में लॉन्च हो गई है। इस मौके पर स्टार पेसर मोहम्मद सिराज ने किरमानी को नई पीढ़ी की प्रेरणा बताया। उन्होंने कहा कि आपने जब 1983 वर्ल्ड कप जीता था, तब हम पैदा तक नहीं हुए थे।

इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैच की सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले स्टार पेसर मोहम्मद सिराज ने 1983 वर्ल्ड कप के हीरो सैयद किरमानी को नई पीढ़ी की प्रेरणा बताया है। पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज की हैदराबाद में आत्मकथा के लॉन्च के मौके पर तेज गेंदबाज ने कहा कि सर, आपने जब 1983 का वर्ल्ड कप जीता तब हम पैदा तक नहीं हुए थे।

किरमानी की आत्मकथा 'स्टंप्ड : लाइफ बिहाइंड ऐंड बियॉन्ड द ट्वेंटी टू यार्ड्स' के विमोचन के मौके पर उनके और सिराज के बीच की बातचीत भारतीय क्रिकेट परंपरा की खूबसूरती को बयां करती है। एक ऐसी परंपरा जिसमें सीनियर का सम्मान हो और जूनियर के लिए स्नेह।

किरमानी की आत्मकथा बेंगलुरु के बाद हैदराबाद में लॉन्च की गई। इस कार्यक्रम में मोहम्मद अजहरुद्दीन, मोहम्मद सिराज समेत कई हस्तियां शामिल हुईं। इस दौरान सिराज ने किरमानी से कहा, ‘सर, जब आपने 1983 वर्ल्ड कप जीता था, तब हम लोग पैदा तक नहीं हुए थे। आपकी कहानी हौसला बढ़ाने वाली और प्रेरक है। मैंने कई खिलाड़ियों से सुना है कि विकेट के पीछे आपके रिफ्लेक्सेज असाधारण थे। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए सब कुछ देने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।’

जवाब में पूर्व विकेटकीपर ने भी एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के हीरो की खूब तारीफ की। किरमानी ने कहा, ‘आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मेरी तरफ से आपको बधाई। आपने देश को गौरव प्रदान किया है...वह आक्रामकता एकदम दिल से थी। मेरी कामना है कि आपको हर तरह की सफलता मिले।’