डॉन ब्रैडमैन ने भारतीय खिलाड़ी को गिफ्ट की थी अपनी कैप, अब ऑक्शन में लगी इतने करोड़ की बोली

संक्षेप: ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन द्वारा 1947-48 में भारत के खिलाफ घरेलू टेस्ट श्रृंखला के दौरान पहनी गई ‘बैगी ग्रीन’ कैप सोमवार को गोल्ड कोस्ट में नीलामी में 4.60 लाख डॉलर में बिकी।

ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन क्रिकेट के प्रशंसकों के बीच आज भी उनका जलवा कायम है। करीब 70 साल पहले क्रिकेट की दुनिया के बेताज बादशाह डॉन ब्रैडमैन ही थे। उनके आंकड़े बताते हैं कि उनका खेल कैसा रहा होगा। क्रिकेट छोड़ने के 7 दशक के बाद और इस दुनिया को अलविदा कहने के ढाई दशक के बाद भी उनकी लोकप्रियता काफी है। यही वजह है कि 1947-48 में भारत के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज के दौरान पहनी गई ‘बैगी ग्रीन’ कैप सोमवार को गोल्ड कोस्ट ऑक्शन में 4.60 लाख डॉलर (करीब 4 करोड़ 22 लाख रुपये) में बिकी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

ब्रैडमैन ने यह कैप उस सीरीज के दौरान भारतीय खिलाड़ी श्रीरंगा वासुदेव सोहोनी को भेंट की थी। सोहोनी के परिवार ने इसे पिछले 75 वर्षों तक सहेज कर रखा था और इसे कभी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं किया गया। ‘लॉयड्स ऑक्शंस’ द्वारा बेची गई इस बैगी ग्रीन पर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट का ‘कोट ऑफ आर्म्स’ बना है और उसके नीचे ‘1947-48’ कढ़ा हुआ है।

भारत-ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज 1947-48 ब्रैडमैन की आखिरी घरेलू टेस्ट सीरीज थी। इसके बाद उन्होंने 1948 में 99.94 के औसत के साथ क्रिकेट से संन्यास लिया। उन्हें खेल के इतिहास का महानतम बल्लेबाज माना जाता है। भारत ने स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में इस यह श्रृंखला के लिए अपना पहला टेस्ट दौरा किया था। लाला अमरनाथ की अगुआई में भारतीय टीम ने ब्रैडमैन के नेतृत्व वाली मजबूत ऑस्ट्रेलियाई टीम का पांच मैचों की श्रृंखला में सामना किया था। ऑस्ट्रेलिया ने श्रृंखला में 4-0 से जीत दर्ज की थी, जबकि एक मैच ड्रॉ रहा।

नीलामी के दौरान इस टोपी को “हॉली ग्रेल ऑफ क्रिकेट (क्रिकेट का बेशकीमती या दुर्लभ चीज)” करार देते हुए ‘लॉयड्स ऑक्शनियर्स एंड वैल्यूअर्स’ के मुख्य परिचालन अधिकारी ली हेम्स ने कहा कि सोहोनी की ‘अंतिम इच्छा थी कि यह कैप ऑस्ट्रेलिया के पास रहे।’’ ‘गार्जियन’ की रिपोर्ट के अनुसार, हेम्स ने कहा, “यह 75 वर्षों तक छिपाकर रखी गई थी, यानी तीन पीढ़ियों तक ताले में बंद रही। परिवार के सदस्यों को भी 16 वर्ष की उम्र के बाद सिर्फ पांच मिनट के लिए इसे देखने की अनुमति थी।”

‘लॉयड्स ऑक्शंस’ के एक प्रवक्ता ने बताया कि यह टोपी अब ऑस्ट्रेलिया में ही रहेगी और इसे ‘‘किसी प्रमुख संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाएगा।’’ टोपी के अंदर “डी. जी. ब्रैडमैन” और “एस. डब्ल्यू. सोहोनी” के नाम अंकित हैं। रिपोर्ट के अनुसार, नीलामी की बोली एक डॉलर से शुरू हुई और ऑस्ट्रेलिया, भारत और ब्रिटेन के खरीदारों की गहरी दिलचस्पी के बीच यह 4.60 लाख डॉलर में बिकीं।

इसके मुताबिक, “75 वर्षों तक एक ही परिवार द्वारा सहेजी गई यह टोपी डॉन ब्रैडमैन के अजेय दौर और भारतीय टीम के साथ हुए यादगार आदान-प्रदान से जुड़ाव का प्रतीक है।” मौजूदा समय में ब्रैडमैन की केवल 11 ‘बैगी ग्रीन’ टोपी ज्ञात हैं। उस दौर में टेस्ट क्रिकेटरों को हर श्रृंखला के लिए अलग टोपी दी जाती थी। ब्रैडमैन की 1928 की पहली बैगी ग्रीन 2020 में 4.50 लाख डॉलर में बिकी थी, जबकि 1948 के इंग्लैंड दौरे की कैप 2003 में 4.25 अमेरिकी डॉलर में नीलाम हुई थी।