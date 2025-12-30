Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Sir Don Bradman Australia Test cap to go under hammer bidding starting at 60 Rupees It has a connection to India
डॉन ब्रैडमैन की टेस्ट कैप की होगी नीलामी, शुरुआती बिड प्राइज उड़ाएगी होश; भारत से है कनेक्शन

डॉन ब्रैडमैन की टेस्ट कैप की होगी नीलामी, शुरुआती बिड प्राइज उड़ाएगी होश; भारत से है कनेक्शन

संक्षेप:

ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन की ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट कैप की नामी होने जा रही है। Cricket.com.au के अनुसार इस कैप की नीलामी 26 जनवरी को होगी, स्टार्टिंग बिड प्राइज जान आपके होश उड़ जाएंगे।

Dec 30, 2025 10:34 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन की टेस्ट कैप की नीलामी होने जा रही है। यह कैप ब्रैडमैन ने खुद अपने साथी क्रिकेटर को गिफ्ट की थी। इस कैप को उस क्रिकेटर का परिवार पिछले 70-75 सालों से संभाला हुआ था, मगर अब उन्होंने इस बैग ग्रीन कैप की नीलामी करने का फैसला किया है। क्रिकेट.कॉम.एयू के अनुसार, सर डोनाल्ड ब्रैडमैन की ऑस्ट्रेलिया टेस्ट कैप अगले महीने नीलाम होगी। ब्रैडमैन की बैगी ग्रीन कैप में से एक की नीलामी लॉयड्स ऑक्शंस में होगी, जिसकी बोली $1 से शुरू होगी और 26 जनवरी, 2026 को खत्म होगी। 1 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का मतलब है कि ब्रैडमैन की कैप की नीलामी मात्र 60 रुपए से शुरू होगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:2025 में किस टीम ने जीते सबसे ज्यादा मैच? भारत-पाकिस्तान के बीच कांटे की टक्कर

लॉयड्स ऑक्शंस के ली हेम्स ने कहा, "यह क्रिकेट इतिहास का एक असली टुकड़ा है जिसे सर डोनाल्ड ब्रैडमैन ने खुद गिफ्ट किया था। 75 सालों तक परिवार के पास रहने और 'द डॉन' से सीधे जुड़ाव के कारण यह ब्रैडमैन से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है जो नीलामी में आ रही है।"

जिस कैप की नीलामी होगी, उसमें प्राइवेट कलेक्टर, म्यूजियम, संस्थानों और फैंस की अंतरराष्ट्रीय दिलचस्पी होगी। ब्रैडमैन ने यह कैप 1947/48 सीरीज के दौरान पहनी थी, जब पहली भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर आई थी। इस सीरीज में ब्रैडमैन ने छह पारियों में 715 रन बनाए थे।

ये भी पढ़ें:मंधाना के निशाने पर गिल का रिकॉर्ड, क्या 2025 में बन पाएंगी वर्ल्ड नंबर-1?

शेन वॉर्न के पास नीलामी में बेची गई बैगी ग्रीन कैप का रिकॉर्ड प्राइस है। इस लेग स्पिनर की कैप 2019-20 की जंगल की आग में इमरजेंसी सेवाओं की मदद के लिए कॉमनवेल्थ बैंक को $1,007,500 में बेची गई थी - लेकिन वॉर्न ने सिर्फ एक ही कैप पहनी थी।

बता दें, ब्रैडमैन का जन्म 27 अगस्त, 1908 को न्यू साउथ वेल्स में हुआ था। इस महान क्रिकेटर का 92 साल की उम्र में 25 फरवरी, 2001 को एडिलेड में निधन हो गया। इस महान बल्लेबाज़ ने नवंबर 1928 में ब्रिस्बेन टेस्ट के दौरान इंग्लैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के लिए अपना टेस्ट डेब्यू किया था। 52 टेस्ट और 80 पारियों में, ब्रैडमैन ने 99.94 के शानदार औसत से 6996 रन बनाए, जिसमें 29 शतक और 13 अर्धशतक शामिल हैं।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
Don Bradman Sir Don Bradman
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |