डॉन ब्रैडमैन की टेस्ट कैप की होगी नीलामी, शुरुआती बिड प्राइज उड़ाएगी होश; भारत से है कनेक्शन

संक्षेप: ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन की ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट कैप की नामी होने जा रही है। Cricket.com.au के अनुसार इस कैप की नीलामी 26 जनवरी को होगी, स्टार्टिंग बिड प्राइज जान आपके होश उड़ जाएंगे।

ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन की टेस्ट कैप की नीलामी होने जा रही है। यह कैप ब्रैडमैन ने खुद अपने साथी क्रिकेटर को गिफ्ट की थी। इस कैप को उस क्रिकेटर का परिवार पिछले 70-75 सालों से संभाला हुआ था, मगर अब उन्होंने इस बैग ग्रीन कैप की नीलामी करने का फैसला किया है। क्रिकेट.कॉम.एयू के अनुसार, सर डोनाल्ड ब्रैडमैन की ऑस्ट्रेलिया टेस्ट कैप अगले महीने नीलाम होगी। ब्रैडमैन की बैगी ग्रीन कैप में से एक की नीलामी लॉयड्स ऑक्शंस में होगी, जिसकी बोली $1 से शुरू होगी और 26 जनवरी, 2026 को खत्म होगी। 1 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का मतलब है कि ब्रैडमैन की कैप की नीलामी मात्र 60 रुपए से शुरू होगी।

लॉयड्स ऑक्शंस के ली हेम्स ने कहा, "यह क्रिकेट इतिहास का एक असली टुकड़ा है जिसे सर डोनाल्ड ब्रैडमैन ने खुद गिफ्ट किया था। 75 सालों तक परिवार के पास रहने और 'द डॉन' से सीधे जुड़ाव के कारण यह ब्रैडमैन से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है जो नीलामी में आ रही है।"

जिस कैप की नीलामी होगी, उसमें प्राइवेट कलेक्टर, म्यूजियम, संस्थानों और फैंस की अंतरराष्ट्रीय दिलचस्पी होगी। ब्रैडमैन ने यह कैप 1947/48 सीरीज के दौरान पहनी थी, जब पहली भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर आई थी। इस सीरीज में ब्रैडमैन ने छह पारियों में 715 रन बनाए थे।

शेन वॉर्न के पास नीलामी में बेची गई बैगी ग्रीन कैप का रिकॉर्ड प्राइस है। इस लेग स्पिनर की कैप 2019-20 की जंगल की आग में इमरजेंसी सेवाओं की मदद के लिए कॉमनवेल्थ बैंक को $1,007,500 में बेची गई थी - लेकिन वॉर्न ने सिर्फ एक ही कैप पहनी थी।