Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Simon Taufel demanded a major change In T20 cricket Said One bowler should be allowed to Bowl five overs instead of four
T20 क्रिकेट में गेंदबाज को चार नहीं, इतने ओवर डालने चाहिए…साइमन टॉफेल ने कर दी बड़े बदलाव की मांग

T20 क्रिकेट में गेंदबाज को चार नहीं, इतने ओवर डालने चाहिए…साइमन टॉफेल ने कर दी बड़े बदलाव की मांग

संक्षेप:

साइमन टॉफेल ने टी20 क्रिकेट में गेंदबाजी के नजरिए से बड़े बदलाव की मांग की है। पूर्व अंपायर का मानना है कि एक गेंदबाज को पांच ओवर डालने की इजाजत मिलनी चाहिए।

Jan 03, 2026 12:51 pm ISTMd.Akram
share Share
Follow Us on

पूर्व अंपायर साइमन टॉफेल ने टी20 क्रिकेट में बल्ले और गेंद के बीच बेहतर संतुलन बनाने की अपील करते हुए सुझाव दिया है कि एक गेंदबाज को मौजूदा चार ओवर के कोटे के बजाय पांच ओवर गेंदबाजी करने की अनुमति दी जानी चाहिए। अभी क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में प्रत्येक गेंदबाज को अधिकतम चार ओवर फेंकने की अनुमति है लेकिन टॉफेल का मानना ​​है कि एक गेंदबाज को पांचवा ओवर करने की अनुमति देने से इस खेल में नया रणनीतिक आयाम जुड़ सकता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

क्यों चार ओवर तक सीमित कर रहे?

ऑस्ट्रेलिया के इस 54 वर्षीय अंपायर ने क्रिकबज से कहा, ‘‘मैंने कुछ अलग-अलग लीग को कुछ सुझाव दिए हैं, जिन पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। लेकिन मैं सीमित ओवरों के क्रिकेट में बल्ले और गेंद के बीच संतुलन देखना चाहता हूं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैं चाहता हूं कि टी20 क्रिकेट में एक गेंदबाज पांचवां ओवर भी फेंके। अगर कोई बल्लेबाज पहली गेंद से लेकर आखिरी गेंद तक पूरी पारी में क्रीज पर रह सकता है तो फिर हम सभी गेंदबाजों को चार ओवर तक क्यों सीमित कर रहे हैं।’’

ये भी पढ़ें:लॉरा हैरिस ने टी20 क्रिकेट में किया बड़ा कारनामा, 15 बॉल में ठोकी फिफ्टी

'मैं केवल इस बात पर गौर कर रहा'

टॉफेल ने कहा, ‘‘क्या हम किसी एक गेंदबाज को एक अतिरिक्त ओवर दे सकते हैं, ताकि बल्लेबाजी और गेंदबाजी के बीच कुछ संतुलन पैदा किया जा सके। मैं केवल इस बात पर गौर कर रहा हूं कि किस तरह से संतुलन पैदा किया जाए।’’ टॉफेल ने 2004 और 2008 के बीच लगातार पांच बार आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर का पुरस्कार हासिल किया था। उन्होंने कहा कि वह हाल ही में नियमों में किए गए सभी बदलाव का समर्थन नहीं करते हैं, जिनमें इम्पैक्ट प्लेयर नियम और रणनीतिक टाइमआउट भी शामिल हैं।

'मार्केटिंग के लिए चीजें बदलते रहते हैं'

उन्होंने कहा, ‘‘सभी बदलाव अच्छे नहीं होते। हम सिर्फ मार्केटिंग हथकंडे के लिए चीजों को बदलते रहते हैं, जिससे हमें सावधानी बरतनी होगी। आईपीएल में इम्पैक्ट प्लेयर होता है। आईएलटी20 में सुपर सब होता है। क्रिकेट के प्रति मेरा नजरिया कहता है कि मैं 11 खिलाड़ियों को 11 खिलाड़ियों का सामना करते देखना पसंद करूंगा। मैं खेल में और अधिक ऑलराउंडर देखना पसंद करूंगा।’’

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
Cricket News
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |