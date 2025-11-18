कोलकाता टेस्ट में किसे मिलना चाहिए था प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड? साइमन हार्मर ने बताया नाम
संक्षेप: कोलकाता टेस्ट मैच की दोनों पारियों में भारत के खिलाफ कहर बरपाने वाले साउथ अफ्रीका के स्पिनर साइमन हार्मर प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। हालांकि, वह मानते हैं कि साउथ अफ्रीका की टीम के कप्तान को इस अवॉर्ड को दिया जाना चाहिए था।
कोलकाता टेस्ट मैच में भारत के खिलाफ दोनों पारियों में कुल 8 विकेट चटकाने वाले साउथ अफ्रीका के स्पिनर साइमन हार्मर ने कमाल कर दिया। उन्हीं की गेंदबाजी की बदौलत साउथ अफ्रीका को ऐतिहासिक जीत मिली, क्योंकि सिर्फ 124 रन का टारगेट भारत के सामने था, लेकिन भारतीय टीम 93 रनों तक ही पहुंच सकी। पहली पारी में चार विकेट निकालने वाले साइमन हार्मर दूसरी पारी में भी इतने ही विकेट निकालने में सफल हुए और इसके लिए वे प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। हालांकि, इस अवॉर्ड का दावेदार वे किसी और को मानते हैं। उन्होंने उस खिलाड़ी का नाम भी बताया है और कारण भी बताया है कि प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड उस खिलाड़ी को क्यों मिलना चाहिए था?
2015 में टेस्ट डेब्यू करने वाले साइमन हार्मर ने सुपरस्पोर्ट से बात करते हुए प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड को लेकर कहा, "यह काफी अधूरा सा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि यह टेम्बा बावुमा को मिलना चाहिए था। मुझे लगता है कि उनकी पारी ने हमें मैच में बनाए रखा और हमें एक ऐसा स्कोर दिया जिसका हम बचाव कर सकते थे।" टेम्बा बावुमा एकमात्र बल्लेबाज थे, जिन्होंने कोलकाता टेस्ट मैच में अर्धशतक जड़ा था। चार पारियों में कोई भी बल्लेबाज अर्धशतक उनके अलावा नहीं जड़ पाया था। यही पारी मैच विनिंग साबित हुई। टेम्बा बावुमा 136 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 55 रनों की पारी खेलकर नाबाद लौटे थे।
ऑफ स्पिनर साइमन हार्मर को टेस्ट क्रिकेट में कहने को 10 साल का अनुभव है, लेकिन पिछले एक दशक में वे सिर्फ 13 टेस्ट ही खेले हैं। हालांकि, 1000 से ज्यादा विकेट फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनके नाम दर्ज हैं। वे साउथ अफ्रीका के अलावा इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलते रहते हैं और विकेट निकालते रहते हैं। भारत और पाकिस्तान की परिस्थितियां उनको रास आ रही हैं। वे पहले भी भारत के खिलाफ खेल चुके हैं और दो बार 4-4 विकेट पहले भी निकालने में सफल रहे हैं। 7 बार 4 विकेट हॉल उनको टेस्ट क्रिकेट में मिला है, लेकिन सिर्फ एक बार ही वे फाइव विकेट हॉल प्राप्त करने में सफल हुए हैं।