जिम्बाब्वे ने टी20 विश्व कप के लिए किया टीम का ऐलान, 7 साल बाद इस खिलाड़ी की वापसी
जिम्बाब्वे ने आगामी टी20 विश्व कप 2026 के लिए शुक्रवार को टीम का ऐलान किया। टी20 विश्व कप में रजा की अगुवाई वाली जिम्बाब्वे की टीम में युवा बल्लेबाज बेनेट को जगह मिली।
जिम्बाब्वे के युवा बल्लेबाज ब्रायन बेनेट को अगले महीने भारत और श्रीलंका में होने वाले टी20 विश्व कप के लिए अनुभवी सिकंदर रजा की अगुवाई वाली टीम में शामिल किया गया है। जिम्बाब्वे को ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, आयरलैंड और ओमान के साथ रखा गया है। आईसीसी क्वालीफायर और पाकिस्तान दौरे पर अपनी बल्लेबाजी से प्रभावित करने वाले 22 साल के बेनेट के पास अब वैश्विक मंच पर खुद को साबित करने का मौका होगा।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खेली गयी पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में बेनेट तीन बार अर्धशतक पूरा करने से चूक गये थे। उन्होंने हालांकि क्रमशः 49, 49 और 47 रन की पारियां खेली थी। टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में उनका स्ट्राइक रेट 52 मैचों में 145 से अधिक है, जिसमें एक शतक और नौ अर्धशतक शामिल हैं।
बेनेट को रजा और पूर्व कप्तान ब्रेंडन टेलर का मार्गदर्शन मिलेगा। तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी और रिचर्ड नगारवा की जोड़ी के साथ-साथ स्पिनर ग्रीम क्रेमर की मौजूदगी गेंदबाजी आक्रमण में विविधता लाने की कोशिश करेंगी। स्टार तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी चोट से उबरकर वापस लौटे हैं। उनके साथ दिग्गज स्पिनर ग्रीम क्रेमर (7 साल बाद वापसी) और अनुभवी ब्रेंडन टेलर भी टीम का हिस्सा हैं। जिम्बाब्वे को ग्रुप-बी में रखा गया है, जहाँ उसका सामना ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, आयरलैंड और ओमान से होगा।
टीम:
सिकंदर रजा (कप्तान), ब्रायन बेनेट, रयान बर्ल, ग्रीम क्रेमर, ब्रैडली इवांस, क्लाइव मैडेंडे, टिनोटेंडा मापोसा, तदिवानाशे मारुमनी, वेलिंगटन मसाकाद्जा, टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्लेसिंग मुजरबानी, डायोन मायर्स, रिचर्ड नगारवा, ब्रेंडन टेलर।