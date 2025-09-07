विराट कोहली और सूर्यकुमार यादव से आगे निकले सिकंदर रजा, T20I में जीते इतने POTM के अवॉर्ड; ये खिलाड़ी नंबर-1
T20I में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीतने के मामले में अब सिकंदर रजा विराट कोहली और सूर्यकुमार यादव जैसे नामी प्लेयरों से आगे निकल चुके हैं। रजा के करियर का यह 17वां POTM का अवॉर्ड था।
जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे T20I में अपनी बल्लेबाजी से नहीं बल्कि गेंदबाजी से तबाही मचाई। मेहमानों को मात्र 80 के स्कोर पर समेटने में रजा ने अहम भूमिका निभाई और अपने 4 ओवर के कोटे में मात्र 11 रन खर्च कर 3 महत्वपूर्ण विकेट लिए, जिसमें कप्तान चारिथ असलंका का भी विकेट शामिल था। जिम्बाब्वे ने दूसरा टी20 5 विकेट से जीतकर तीन मैच की सीरीज में 1-1 की बराबरी की। सिकंदर रजा जिम्बाब्वे की जीत के हीरो रहे जिस वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया। इस अवॉर्ड को जीतते ही रजा ने विराट कोहली और सूर्यकुमार यादव पर बढ़त बनाई।
विराट कोहली और सूर्यकुमार यादव ने अपने-अपने करियर में 16 बार इस अवॉर्ड को जीता है। कोहली इस फॉर्मेट को अलविदा कह चुके हैं, वहीं सूर्यकुमार यादव अभी भी रेस में हैं।
इस लिस्ट में नंबर-1 पर मलेशिया के वीरनदीप सिंह हैं, जिन्होंने 22 बार T20I में प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड को जीता है।
T20I में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीतने वाले खिलाड़ी-
वीरनदीप सिंह- 22
सिकंदर रजा- 17
विराट कोहली- 16
सूर्यकुमार यादव- 16
मोहम्मद नबी- 14
कैसा रहा जिम्बाब्वे वर्सेस श्रीलंका मैच?
टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी श्रीलंकाई टीम मात्र 80 के स्कोर पर ढेर हो गई। दो ही बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा छूने में कामयाब रहे। कामिल मेंडिस 20 के स्कोर के साथ टीम के हाईएस्ट स्कोरर रहे। वहीं जिम्बाब्वे के लिए गेंदबाजी में रजा के अलावा ब्रैड इवांस ने कहर बरपाया और 3 विकेट चटकाए। जिम्बाब्वे ने 81 के टारगेट का पीछा 14.2 ओवर में 5 विकेट रहते किया। सीरीज का तीसरा और निर्णायक मैच 7 सितंबर को खेला जाएगा।