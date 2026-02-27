होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

हार के बाद भी नहीं टूटी सिकंदर रजा की हिम्मत, टीम की कमियां गिनाईं; मगर बोले- हम सीख रहे हैं

Feb 27, 2026 06:09 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

टीम इंडिया से टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 में मिली करारी हार के बाद भी कप्तान सिकंदर रजा की हिम्मत नहीं टूटी है। टीम की कमियां उन्होंने जरूर गिनाईं, लेकिन कहा कि हम सीख रहे हैं। 

हार के बाद भी नहीं टूटी सिकंदर रजा की हिम्मत, टीम की कमियां गिनाईं; मगर बोले- हम सीख रहे हैं

जिम्बाब्वे की टीम के कप्तान सिकंदर रजा ने टीम इंडिया से मिली शर्मनाक हार के बाद बताया है कि हमारे लिए इस मैच में कुछ पॉजिटिव चीजें भी हुईं। उन्होंने अपने बल्लेबाजों की तारीफ की, लेकिन गेंदबाज और फील्डर्स को जमकर सुनाया। उन्होंने माना कि टीम वर्क इन प्रोग्रेस है, जो जल्दी इम्प्रूव करने के लिए तैयार है। कप्तान रजा ने ये भी बताया कि हम अपने डिफेंसिव प्लान पर होते तो उन्हेंने 210-220 पर रोक सकते थे। इंडिया ने 256 रन बनाए थे, जिसके जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 184 रनों तक पहुंची और मुकाबला 72 रनों से हार गई।

सिकंदर रजा ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कहा, "मैं ऐसा आदमी हूं, जो बहुत सारी पॉजिटिव बातें देखता है। मुझे लगता है कि मेरे लिए, आज की पॉजिटिव बात यह है कि पिछला गेम 250 का था और मुझे लगा कि हमारी बैटिंग लाइनअप में थोड़ी घबराहट और जल्दबाजी थी। मैं हमेशा कहता हूं कि आप पहले छह ओवर में गेम नहीं जीत सकते, लेकिन अगर आप बड़े टोटल का पीछा कर रहे हैं तो आप इसे जरूर हार सकते हैं। आज, मुझे लगा कि हम पहले छह ओवर में ज्यादा शांत थे। हम खुद को भी एक मौका देने की कोशिश कर रहे थे और मुझे लगा कि पिछले गेम की तुलना में लड़कों ने जिस तरह से बैटिंग की, उससे निश्चित रूप से बहुत पॉजिटिव और दिल को छूने वाली बात है।"

ये भी पढ़ें:बेनेट ने अपना विकेट बचाने के लिए क्रिकेट बॉल को बना दिया 'फुटबॉल', आप भी देखिए

उन्होंने गेंदबाजी को लेकर कहा, "हां, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हम अपने डिफेंसिव प्लान को थोड़ा बेहतर तरीके से भी लागू कर सकते थे। हमने उन पर जोरदार हमला किया और दुर्भाग्य से जब हम सभी बॉलर बॉलिंग कर रहे थे तो बहुत मिला-जुला एग्जिक्यूशन हुआ और उन्होंने बहुत सारे रन बनाए। एक बार जब ट्रेन उस पर चली जाती है, तो उसे वापस लाना मुश्किल होता है। अपने डिफेंसिव प्लान से हमें उन्हें शायद 210, 220 तक रोकने का बेहतर मौका मिलता और वहां से आप जीत भी सकते थे।"

कप्तान ने आगे कहा, "बैटिंग के हिसाब से हां, लेकिन मुझे लगता है कि बॉलिंग और फील्डिंग अच्छी नहीं रही। मुझे लगता है कि हम वहां भी बेहतर कर सकते थे। जैसा मैंने कहा, पिछले गेम ने हमें सिखाया कि जब आप बड़े टोटल का पीछा कर रहे हों तो अपना काम कैसे करना है। निश्चित रूप से मैंने आज यह देखा। हम भी एक वर्क इन प्रोग्रेस हैं। बहुत सारे यंगस्टर्स, उनमें से ज्यादातर अपना पहला वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, हमारे लिए इंडिया में पहली बार। ऐसा नहीं है कि मैं इसे बहाने के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता हूं, लेकिन निश्चित रूप से पिछले गेम से मिले सबक, बैटिंग के नजरिए से, मुझे लगा कि हमने उन्हें बहुत अच्छे से लिया और आप देख सकते हैं कि ये लड़के कितनी जल्दी इम्प्रूव करने को तैयार हैं और उन्होंने आज यह दिखाया।"

ये भी पढ़ें:ZIM पर जीत के बाद क्या है भारत का सेमीफाइनल समीकरण, WI से ‘करो या मरो’ मैच

साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाले मैच को लेकर सिकंदर रजा ने कहा, "निश्चित रूप से रिजल्ट अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं निश्चित रूप से एक बेहतर परफॉर्मेंस, फील्डिंग की तलाश में हूं और बॉलिंग भी। उम्मीद है कि हम अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस जारी रख पाएंगे और यह और बेहतर होती जाएगी। तो अगर हम उन तीनों की बराबरी कर पाते हैं, जैसा हमने क्वालिफाइंग स्टेज में किया था, तो हमारे पास जीतने का सबसे अच्छा मौका होगा। वर्ल्ड कप में बेस्ट टीमों के खिलाफ, आपको अपने तीनों डिपार्टमेंट को मिलकर काम करने की जरूरत होती है और बदकिस्मती से, अगर किसी एक में कमी रह जाती है, तो गेम आपसे दूर चला जाता है। तो उम्मीद है कि आखिरी गेम में, हम सब कुछ मैदान पर छोड़ देंगे और अपने तीनों डिपार्टमेंट को ठीक करने की कोशिश करेंगे और उम्मीद है कि इससे हमें गेम जीतने का सबसे अच्छा मौका मिलेगा।"

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट


ट्विटर प्रोफाइल
लिंक्डइन और पढ़ें
T20 World Cup T20 World Cup 2026 India Vs Zimbabwe
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।