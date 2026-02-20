सिकंदर रजा ने तोड़ा रोहित शर्मा का वर्ल्ड रिकॉर्ड, ICC टूर्नामेंट में ऐसा करने वाले बने पहले कप्तान
जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने श्रीलंका के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीतकर पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वह आईसीसी टूर्नामेंट में POTM बनने वाले अब सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं।
जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में हराकर एक और बड़ा उलटफेर किया। इससे पहले इस टीम ने ऑस्ट्रेलिया को भी धूल चटाई थी। श्रीलंका के खिलाफ जिम्बाब्वे के जीत के हीरो कप्तान सिंकदर रजा रहे, जिन्होंने 179 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए 2 चौकों और 4 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 26 गेंदों पर 45 रनों की धुआंधार पारी खेली। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 173.08 का था। सिकंदर रजा को उनकी इस शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया। इस अवॉर्ड को जीतते ही सिकंदर रजा ने पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ा।
सिकंदर रजा अब आईसीसी टूर्नामेंट में बतौर कप्तान प्लेयर ऑफ द मैच बनने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड हिटमैन रोहित शर्मा के नाम था।
रोहित शर्मा ने आईसीसी टूर्नामेंट में 37 साल 331 दिन की उम्र में प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीता था। यह अवॉर्ड रोहित ने न्यूजीलैंड के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में जीता था।
मगर अब जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने 39 साल 301 दिन की उम्र में प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीतकर रोहित शर्मा का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
ICC टूर्नामेंट में POTM जीतने वाले सबसे उम्रदराज कप्तान
39 साल 301 दिन - सिकंदर रजा (v SL)*
37 साल 331 दिन - रोहित शर्मा (v NZ)
37 साल 055 दिन - रोहित शर्मा (v AUS)
बात मैच की करें तो, ब्रायन बेनेट के अर्धशतक और कप्तान सिकंदर रजा की 45 रन की पारियों के दम पर जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को गुरुवार को छह विकेट से हराकर अपराजेय रहते हुए ग्रुप की शीर्ष टीम के रूप में टी20 वर्ल्ड कप के सुपर आठ में प्रवेश किया। कठिन पिच पर जीत के लिये 179 रन के लक्ष्य के जवाब में जिम्बाब्वे ने 19.3 ओवर में चार विकेट पर 182 रन बनाए। बेनेट 48 गेंद में 63 और रजा 26 गेंद में 45 रन बनाकर नाबाद रहे।
दोनों टीमें ग्रुप बी से सुपर आठ में पहुंच चुकी है और लीग चरण में आस्ट्रेलिया को हराने वाली जिम्बाब्वे के प्रदर्शन ने सभी को चौंका दिया है।
जिम्बाब्वे ने पावरप्ले में बिना किसी नुकसान के 55 रन बना लिये थे। सलामी बल्लेबाज बेनेट और ताडी मारूमानी (26 गेंद में 34 रन) ने टीम को शानदार शुरूआत दी। दोनों ने पहले विकेट के लिए 8.3 ओवर में 69 रन बनाये। मारूमानी को दुनिथ वेलालागे ने रिटर्न कैच लेकर पवेलियन भेजा।
रियान बर्ल ने 12 गेंद में 23 रन बनाये लेकिन दासुन शनाका की गेंद पर विकेट गंवा बैठे। इसके बाद रजा और बेनेट ने मोर्चा संभाला। रजा ने दिलशान मदुशंका को 15वें ओवर में लगातार दो छक्के लगाये। इसके अगले ओवर में स्पिनर महीष तीक्षणा को एक छक्का और एक चौका लगाया।
रजा को 19वें ओवर में दुशान हेमंता ने आउट किया और दो गेंद बाद ताशिंगा मुसेकिवा भी पवेलियन लौट गए। आखिरी ओवर में जिम्बाब्वे को आठ रन चाहिये थे और टोनी मुनियोंगा ने तीक्षणा को छक्का लगाकर जिम्बाब्वे खेमे में खुशी का संचार कर दिया।
इससे पहले धीमी पिच पर बीच के ओवरों में श्रीलंका के बल्लेबाजों को परेशानी आई और वे सात विकेट पर 178 रन ही बना सके।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें