दिल्ली प्रीमियर लीग के पहले मैच में शुभमन गिल के साथी ने काटा गदर, सिर्फ इतनी गेंदों में जड़ दिया शतक
दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 का तीसरा संस्करण आज 31 जुलाई शुक्रवार से शुरू हुआ। ओपनिंग मैच पुरानी दिल्ली 6 और सेंट्रल दिल्ली किंग्स के बीच खेला जा रहा है। पुरानी दिल्ली के कप्तान और शुभमन गिल के दोस्त अनुज रावत ने शतक जड़ा है।
दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 का तीसरा संस्करण आज 31 जुलाई शुक्रवार से शुरू हुआ। ओपनिंग मैच पुरानी दिल्ली 6 और सेंट्रल दिल्ली किंग्स के बीच खेला जा रहा है। सेंट्रल दिल्ली किंग्स के कप्तान यश धुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका यह फैसला बहुत हद तक गलत साबित हुआ क्योंकि पुरानी दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में चार विकेट के नुकसान पर 202 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। इस मुकाबले में पुरानी दिल्ली के कप्तान अनुज रावत ने तूफानी पारी खेलते हुए शतक जड़ा।
अनुज रावत ने जड़ा शतक
30 रन पर तीन विकेट गिर जाने के बाद अनुज रावत ने पारी को संभाला और एक छोर पर टिक रहे। उन्होंने मैच में संयम और आक्रामता का परिचय दिया और सूझबूझ के साथ टीम के स्कोर को 200 के पार पहुंचाया। उन्होंने 59 गेंदों का सामना करते हुए 105 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 11 चौके और 5 छक्के निकले। उनका स्ट्राइक रेट 177.77 का रहा। वे नॉट आउट रहे और अपनी टीम को अच्छा फिनिश दिया। बता दें कि अनुज रावत फिलहाल आईपीएल में गुजरात टाइटंस की टीम का हिस्सा हैं। शुभमन गिल गुजरात टाइंटस के कप्तानी कर रहे हैं। डीपीएल शुरू होने से पहले अनुज रावत ने शुभमन गिल से अपनी अच्छी बॉन्डिंग के बारे में बात की थी और कहा था भारतीय कप्तान से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इससे पहले वे फेमस आईपीएल फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू की टीम का अहम हिस्सा रह चुके हैं। उन्होंने विराट कोहली के साथ भी बल्लेबाजी की है। अनुज रावत की बल्लेबाजी के कारण पुरानी दिल्ली मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। क्या यश धुल की कप्तानी वाली येलो जर्सी की टीम सेंट्रल दिल्ली किंग्स जीत हासिल कर पाएगी देखना दिलचस्प होगा।
सेंट्रल दिल्ली किंग्स की टीम
खिलाड़ी
यश ढुल (कप्तान) ,युगल सैनी , आदित्य भंडारी , सिद्धार्थ जून (विकेटकीपर ) दिविज मेहरा , केशव डबास ,जसवीर सहरावत ,जोंटी सिद्धू , मनी ग्रेवाल , कुलदीप यादव , तेजस बरोका
बेंच
समर्थ सिंह , अभिषेक कुमार यादव , वंश बेदी , आयुष कुमार , आत्रे त्रिपाठी , गावनीश खुराना अरुण पुंडीर , यतीश सिंह , आर्यवीर कोहली , वेदांत सहवाग , राहुल यादव
पुरानी दिल्ली 6 की टीम
खिलाड़ी
अनुज रावत (कप्तान) (विकेटकीपर ) आर्यन गौर , ललित यादव , पंकज जसवाल , रोहन राणा , अश्विनी छिल्लर, देव लकरा , समर्थ सेठ , दिग्वेश सिंह राठी , रजनीश दादर , रोहन राठी
बेंच
कुश नागपाल , युग गुप्ता , आदित्य वर्मा , अजय अहलावत , प्रिंस मिश्रा , गौरव सरोहा , आदित्य मल्होत्रा , कबीर सचदेवा , उद्धव मोहन , यश कुमार लोधी
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।