Shubman Gill Yashasvi Jaiswal be ignored BCCI is in the mood to give chance to these 2 players in Asia Cup 2025

गिल-जायसवाल दोनों होंगे नजरअंदाज? BCCI एशिया कप में इन 2 खिलाड़ियों को मौका देने के मूड में

एशिया कप 2025 के लिए कौन-कौन से खिलाड़ियों का चयन होना है इसके लिए अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति 19 अगस्त को बैठक कर सकती है। इससे पहले रिपोर्ट है कि गिल-जायसवाल दोनों को नजरअंदाज किया जा सकता है।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 18 Aug 2025 06:01 AM
अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने पिछले कुछ समय से T20I में ओपनर्स की जिम्मेदारी बखूबी निभाई है, उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए दोनों में से किसी को बाहर करने का कोई कारण नजर नहीं आ रहा। ऐसे में अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति के सामने सवाल है कि वह शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल जैसे स्टार खिलाड़ियों को कैसे स्क्वॉड में फिक्स करें। पहले रिपोर्ट आई थी कि गिल को ऑल फॉर्मेट कैप्टन के रूप में तैयार करने के लिए बीसीसीआई उन्हें T20I टीम का उप-कप्तान भी बना सकता है। ऐसे में उन्हें प्लेइंग XI में जगह देना अनिवार्य हो जाएगा। मगर ताजा रिपोर्ट के अनुसार गिल और जायसवाल दोनों को एशिया कप 2025 स्क्वॉड से नजर अंदाज किया जा सकता है।

स्पोर्टस्टार की रिपोर्ट के अनुसार, चयनकर्ता एक बड़ा फैसला लेते हुए गिल और जायसवाल को एशिया कप की टीम से बाहर रखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अजीत अगरकर उस कोर ग्रुप को बरकरार रखने की प्लानिंग में है जिसने हाल ही में गंभीर के नेतृत्व में T20I मैचों में शानदार प्रदर्शन किया है।

एशिया कप 28 सितंबर को समाप्त होगा और वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला टेस्ट 2 अक्टूबर से शुरू होगा। बदलाव के दौर को देखते हुए, चयनकर्ता शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल को लाल गेंद से होने वाले मैचों के लिए तरोताजा रख सकते हैं।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि श्रेयस अय्यर और जितेश शर्मा को एशिया कप टीम में शामिल किए जाने की संभावना है। आईपीएल 2025 में, जितेश शर्मा ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के लिए अपने बड़े-बड़े शॉट्स से सभी को प्रभावित किया, जिसने उन्हें अपना पहला खिताब दिलाया। वहीं श्रेयस अय्यर ने पंजाब किंग्स को फ्रंट से लीड करते हुए फाइनल तक पहुंचाया।

हालांकि गौतम गंभीर के कप्तान बनने के बाद दोनों को अभी तक एक भी T20I खेलने का मौका नहीं मिला है। अय्यर ने आखिरी T20I दिसंबर 2023 में तो जितेश ने जनवरी 2024 में खेला था।

इसके अलावा चयनकर्ताओं को यह भी तय करना होगा कि जसप्रीत बुमराह को T20I टीम में शामिल किया जाए या नहीं। मोहम्मद शमी की अनुपस्थिति में, एक तेज गेंदबाज का स्थान खाली है। बुमराह को वापस लाने या आईपीएल में शानदार प्रदर्शन के बाद प्रसिद्ध कृष्णा को मौका देने के बीच चुनाव हो सकता है।