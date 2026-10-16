न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज के लिए शुभमन गिल की 'गंभीर' तैयारी, अपने खर्चे पर ले जाएंगे 5 नेट गेंदबाज
न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय कप्तान शुभमन गिल काफी सीरियस हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वे दो वनडे मैचों में आराम भी ले रहे हैं और अपने खर्चे पर साथ में नेट गेंदबाज भी ले जाएंगे। भारत ए के साथ टीम में भी नहीं हैं।
न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी टेस्ट शृंखला की तैयारी को गंभीरता से ले रहे भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने दौरे पर अपने खर्चे पर चार से पांच नेट गेंदबाज ले जाएंगे।
विदेश दौरों पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) भी खिलाड़ियों के अभ्यास के लिए नेट गेंदबाजों की व्यवस्था करता है, लेकिन किसी भारतीय क्रिकेटर की ओर से अपने खर्च पर गेंदबाजों का अलग समूह ले जाने का यह पहला मामला माना जा रहा है। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने गोपनीयता की शर्त पर पीटीआई को बताया , ''गिल न्यूजीलैंड दौरे के लिए 23 या 24 अक्टूबर को रवाना हो सकते हैं। उनके साथ जाने वाले चार से पांच गेंदबाजों के यात्रा और अन्य खर्चों का भुगतान वह स्वयं करेंगे।''
व्यस्त कार्यक्रम के कारण गिल न्यूजीलैंड ए के खिलाफ भारत ए के टेस्ट मैचों में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्हें एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मुकाबले भी खेलने हैं। ऐसे में वह टेस्ट तैयारियों के लिए अतिरिक्त समय निकालने के उद्देश्य से पहले ही न्यूजीलैंड रवाना होंगे। इससे उन्हें वहां की परिस्थितियों के अनुकूल ढलने और लाल गेंद से अपने खेल को बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। गिल के लिए न्यूजीलैंड का दौरा आसान नहीं रहने वाला है। इस साल इंग्लैंड के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों की सीरीज में उन्होंने 754 रन बनाए थे। अब न्यूजीलैंड की परिस्थितियों में उनकी तकनीक और धैर्य की परीक्षा होगी। निजी नेट गेंदबाजों के साथ अभ्यास करने से उन्हें अलग-अलग तरह की गेंदबाजी का सामना करने और टेस्ट क्रिकेट के लिए अपनी तैयारियों को मजबूत करने में मदद मिल सकती है।
रणजी मैच खेलने के बाद रवाना होंगे न्यूजीलैंड
छब्बीस वर्षीय गिल पंजाब की ओर से रणजी ट्रॉफी के शुरुआती मुकाबले में व्यक्तिगत कारणों से नहीं खेले थे। वह हालांकि छत्तीसगढ़ के खिलाफ 18 अक्टूबर से मुल्लांपुर में शुरू होने वाले पंजाब के दूसरे मैच में वापसी करने वाले हैं। यह मुकाबला न्यूजीलैंड रवाना होने से पहले गिल को लाल गेंद से मैच अभ्यास का अवसर देगा। न्यूजीलैंड में भारतीय टीम की संभावनाओं के लिहाज से गिल की बल्लेबाजी और कप्तानी दोनों अहम होंगी। ऐसे में वह घरेलू क्रिकेट के अनुभव और विशेष नेट अभ्यास के जरिए टेस्ट शृंखला के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं। शुभमन गिल ने जब से रोहित शर्मा की जगह भारतीय वनडे और टेस्ट टीम की कमान संभाली है तब से उनके प्रदर्शन में भी बेहतरी आई है। मानो उनकी फॉर्म कप्तानी मिलने का ही इंतजार कर रही थी। गिल ने कप्तानी मिलने के बाद अपनी बल्लेबाजी औसत को बढ़ाया है। हालांकि, उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने ज्यादा बेहतर प्रदर्शन नहीं किया है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में भारतीय टीम 5वें पायदान पर है। भारत के पास अब सिर्फ 7 टेस्ट मैच बजे हैं, जिसमें न्यूजीलैंड के खिलाफ ये दो टेस्ट मैच और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच टेस्ट मैच। इन दोनों सीरीज में भारत अगर बेहतर प्रदर्शन करेगा तब WTC के फाइनल में पहुंच सकता है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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