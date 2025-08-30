एशिया कप से पहले शुभमन गिल को पास करना होगा ये टेस्ट, बीसीसीआई किसी को रियायत देने के मूड में नहीं

शुभमन गिल हाल ही में अस्वस्थ थे और चंडीगढ़ में आराम कर रहे थे, इसी वजह से उन्हें दलीप ट्रॉफी से भी बाहर होना पड़ा था। ठीक होने के बाद, उन्होंने शुक्रवार को बेंगलुरु के लिए उड़ान भरने से पहले कुछ दिनों के लिए अपने होमटाउन में प्रैक्टिस भी की।

एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम 4 सितंबर को दुबई के लिए उड़ान भरेगी, मगर इससे पहले टी20 टीम के उप-कप्तान शुभमन गिल को बीसीसीआई का एक टेस्ट पास करना होगा। यह फिटनेस टेस्ट होगा, जिसे पास करने के बाद ही गिल दुबई के लिए उड़ान भर पाएंगे। बता दें, यह टेस्ट एशिया कप के लिए जाने वाले सभी खिलाड़ियों के लिए अनिवार्य है, ऐसे में बोर्ड किसी भी खिलाड़ी को रियायत देने के मूड में नहीं है। क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार शुभमन गिल फिटनेस टेस्ट के लिए बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) पहुंच गए हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि गिल का फिटनेस टेस्ट कब होगा, लेकिन संभवतः यह अगले कुछ दिनों में होगा। संभावना है कि गिल एशिया कप के लिए बेंगलुरु से सीधे यूएई के लिए उड़ान भरेंगे।

रिपोर्ट में बताया गया है कि गिल हाल ही में अस्वस्थ थे और चंडीगढ़ में आराम कर रहे थे, इसी वजह से उन्हें दलीप ट्रॉफी से भी बाहर होना पड़ा था। ठीक होने के बाद, उन्होंने शुक्रवार को बेंगलुरु के लिए उड़ान भरने से पहले कुछ दिनों के लिए अपने होमटाउन में प्रैक्टिस भी की।

एशिया कप के लिए भारतीय टीम 4 सितंबर को दुबई में एकत्रित होगी। खिलाड़ी आमतौर पर अभ्यास के तौर पर एक ही स्थान से एक साथ नहीं निकलेंगे, बल्कि अपने-अपने बेस से अलग-अलग उड़ान भरेंगे और दुबई में एकत्रित होंगे।

माना जा रहा है कि टीम मैनेजमेंट ने पहला नेट सत्र 5 सितंबर को रखा है। हालांकि नेट अभ्यास के लिए स्थान अभी तय नहीं किया गया है, लेकिन पूरी संभावना है कि यह दुबई स्थित आईसीसी अकादमी में आयोजित किया जाएगा। भारतीय टीम ने इस साल की शुरुआत में चैंपियंस ट्रॉफी में अपने सफल अभियान के दौरान यही प्रैक्टिस की थी।