शुभमन गिल को बहुत चुभेगा रिटायर्ड हर्ट, इंग्लैंड में नया इतिहास रचने से चूके भारतीय कप्तान
Shubman Gill Retired Hurt: कप्तान शुभमन गिल भारत बनाम इंग्लैंड पहले वनडे में हिटायर्ड हर्ट हुए। उन्होंने जब मैदान छोड़ा, तब शतक से 20 रन दूर थे। वह नया इतिहास रचने से चूक गए।
भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने मंगलवार को इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर 75 गेंदों में 80 रन बनाए। उनके बल्ले से 11 चौके और एक छक्का निकला। लग रहा था कि गिल आसानी से वनडे करियर का दसवां शतक कंप्लीट कर लेंगे। हालांकि, कप्तान ने अचानक मैदान छोड़ दिया। वह हिटायर्ड हर्ट हुए। रिटायर्ड हर्ट का मतलब है कि जब कोई बल्लेबाज चोटिल होने के बाद अपनी पारी जारी नहीं रख पाता तो ड्रेसिंग रूम में लौट जाता है। रिटायर्ड हर्ट प्लेयर जरूरत पड़ने पर बल्लेबाजी करने वापस आ सकता है। गिल ने दाहिने पैर में समस्या की वजह से यह फैसला किया था।
26वें ओवर में गिल झुककर खड़े हो गए
गिल जोश टंग द्वारा डाले गए 26वें ओवर की चौथी गेंद पर कवर ड्राइव लगाने की कोशिश की। इसके बाद, वह दिक्कत में नजर आए और अपनी पिंडली पकड़ ली। वह पैर को पकड़कर झुककर खड़े हो गए। ऐसे में खेल रोकना पड़ा। फिजियो मैदान में आए। गिल को जांचा और अपने साथ वापस ले गए। गिल लंगड़ा रहे थे। गिल की जगह वॉशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी करने उतरे। उनके अचानक जाने से भारत का मोमेंटम टूट गया। श्रेयस अय्यर () 27वें ओवर में रनआउट हो गए। उन्होंने गिल के साथ तीसरे विकेट के लिए 101 रनों की साझेदारी की। केएल राहुल (1) 28वें ओवर में बोल्ड हुए।
नया इतिहास रचने से चूके भारतीय कप्तान
गिल को रिटायर्ड हर्ट बहुत चुभेगा क्योंकि वह इंग्लैंड में नया इतिहास रचने से चूक गए। दरअसल, इंग्लैंड की सरमजीं पर अब तक किसी भारतीय कप्तान ने वनडे शतक नहीं लगाया है। ऐसे में गिल के पास गोल्डन चांस था लेकिन वह महज 20 रनों से चूक गए। गिल भले ही शतक नहीं जड़ पाए मगर भारत तीन मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 से बढ़त में सफल रहा। भारत ने बर्मिंघम में 259 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए छह विकेट से विजयी परचम फहराया। भारत को यूके टूर पर पहली जीत नसीब हुई है। इससे पहले, भारत का इंग्लैंड और आयरलैंड में टी20 सीरीज में सूपड़ा साफ साफ हुआ था।
अक्षर पटेल और सुंदर ने लगाई नैया पार
ऑलराउंडर अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर ने बर्मिंघम में भारत को जीत की दहलीज पार कराई। दोनों ने छठे विकेट के लिए 102 रनों की अटूट साझेदारी की। अक्षर ने 52 गेंदों में पांच चौकों और एक छ्क्के की मदद से नाबाद 57 रन बनाए। सुंदर ने 63 गेंदों में नाबाद 52 रन जुटाए। उन्होंने चार चौके और एक छक्का जमाया। पहले वनडे में दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा (11) और विराट कोहली (5) सस्ते में पवेलियन लौटे। सीरीज का दूसरा वनडे गुरुवार को कार्डिफ में होगा।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
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परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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