Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Shubman Gill,who was dropped from the T20 World Cup squad will play in the Vijay Hazare Trophy from Punjab
टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड से ड्रॉप हुए शुभमन गिल खेलेंगे विजय हजारे ट्रॉफी, खोई लय पाने का होगा मौका

टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड से ड्रॉप हुए शुभमन गिल खेलेंगे विजय हजारे ट्रॉफी, खोई लय पाने का होगा मौका

संक्षेप:

भारत के वनडे और टेस्ट कप्तान शुभमन गिल विजय हजारे ट्रॉफी में पंजाब की तरफ से खेलेंगे। उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज और टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में जगह नहीं मिली थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ अगले महीने 3 ओडीआई मैच की सीरीज से पहले गिल के पास अपनी खोई लय हासिल करने का मौका रहेगा।

Dec 22, 2025 04:04 pm ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

भारत के वनडे और टेस्ट कप्तान शुभमन गिल विजय हजारे ट्रॉफी में पंजाब की तरफ से खेलेंगे। उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज और टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में जगह नहीं मिली थी। अगले महीने वह न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज में खेलेंगे लेकिन उससे पहले उन्होंने घरेलू क्रिकेट का रुख किया है। पंजाब की टीम ने उन्हें विजय हजारे ट्रॉफी के लिए अपने 18 सदस्यों वाले स्क्वाड में जगह दी है। ट्रॉफी का आगाज 24 दिसंबर से हो रहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शुभमन गिल के आने से पंजाब की टीम काफी मजबूत हो गई है। उसमें उनके अलावा अभिषेक शर्मा और अर्शदीप सिंह जैसे नाम हैं। विजय हजारे ट्रॉफी के मैच 50-50 ओवरों के होते हैं।

शुभमन गिल के पास इस घरेलू टूर्नामें में अपनी लय को हासिल करने का मौका रहेगा। पंजाब की टीम विजय हजारे ट्रॉफी में अपने अभियान की शुरुआत 24 दिसंबर को महाराष्ट्र के खिलाफ मैच से करेगी। वह लीग चरण के अपने सभी सातों मैच जयपुर में खेलेगी।

ये भी पढ़ें:उम्मीद नहीं थी कि…पूर्व चयनकर्ता ने गिल को ड्रॉप करने के फैसले को बताया शानदार

पंजाब की टीम इस बार विजय हजारे ट्रॉफी जीतने की तगड़ी दावेदार है। पिछले सीजन में टीम क्वार्टर फाइनल में ही बाहर हो गई थी। गिल के आने से पंजाब की बल्लेबाजी और भी मजबूत हो गई है। टीम में गिल और अभिषेक शर्मा के अलावा प्रभसिमरन सिंह, अनमोलप्रीत सिंह, नमन धीर, रमनदीप सिंह, सनवीर सिंह और हरप्रीत सिंह बरार जैसे बल्लेबाज हैं।

ये भी पढ़ें:2025 में किसने बनाए सबसे ज्यादा रन, होप-गिल के बीच खत्म हुई नंबर-1 की जंग

पंजाब की गेंदबाजी भी धारदार है। अर्शदीप सिंह पिछली बार विजय हजारे ट्रॉफी में पंजाब की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। इस बार भी उनसे धारदार गेंदबाजी की उम्मीद है। उनके अलावा पंजाब के पास गुरनूर बरार और कृष भगत जैसे गेंदबाज हैं जो किसी भी मैच में अपनी छाप छोड़ने की क्षमता रखते हैं।

विजय हजारे ट्रॉफी के लिए पंजाब का स्क्वाड

शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), हरनूर पन्नू, अनमोलप्रीत सिंह, उदय सहारन, नमन धीर, सलील अरोड़ा (विकेटकीपर), सनवीर सिंह, रमनदीप सिंह, जश्नप्रीत सिंह, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बरार, हरप्रीत बरार, रघु शर्मा, कृष भगत, गौरव चौधरी, सुखदीप बाजवा।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
Shubman Gill Vijay Hazare Trophy
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |