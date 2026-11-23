शुभमन गिल की खुशी का उस समय कोई ठिकाना नहीं था जब टॉम ब्लंडल के खिलाफ भारत ने सफल DRS लिया। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज का विकेट मिलने के बाद गिल खुशी से झूम उठे और मैदान पर ही नाचने लगे।

इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड पहला टेस्ट वेलिंगटन में जारी है। भारत इस मैच में जीत की दहलीज पर है। मैच के पांचवें और आखिरी दिन जब टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाज टॉम ब्लंडल का विकेट लिया तो कप्तान शुभमन गिल खुशी से झूम उठे। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, वह मैदान पर ही डांस करने लगे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बता दें, न्यूजीलैंड ने इस मैच में पहली पारी में 368 रन बनाए थे, जिसके जवाब में टीम इंडिया ने केएल राहुल और ऋषभ पंत के शतकों के दम पर 720 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया था। भारत के पास पहली पारी के बाद 352 रनों की बढ़त थी। खबर लिखे जाने तक न्यूजीलैंड दूसरी पारी में 5 विकेट खो चुका है और उन पर पारी से हार का खतरा मंडरा रहा है।

भारत ने किया DRS का सफल इस्तेमाल 77वें ओवर की आखिरी गेंद पर अंशुल कंबोज ने टॉम ब्लंडल को अपने जाल में फंसाया। गेंद न्यूजीलैंड के बल्ले का किनारा लेकर विकेट कीपर ऋषभ पंत के दस्तानों में गई। यह किनारा इतना माहीन था कि पंत को भी इसका पता नहीं चला। हालांकि गेंदबाज अंशुल कंबोज समेत बाकी खिलाड़ी अपील करने में लगे थे। ऑन फील्ड अंपायर ने ब्लंडल को आउट नहीं दिया। इसके बाद कप्तान शुभमन गिल को कहते हुए सुना गया ‘कुछ तो आवाज आई है’। इसके बाद भारत ने तुरंत DRS का इस्तेमाल किया।

रिव्यू में पाया गया कि गेंद सही में बल्ले का माहीन किनारा लेकर ऋषभ पंत के दस्तानों में गई। किनारा इतना माहीन था कि स्निको मीटर पर भी हल्की से ही हलचल हुई। हालांकि थर्ड अंपायर ने फैसले को पलटा और ब्लंडल को आउट किया।

सफल DRS के बाद भारतीय खिलाड़ियों की खुशी का ठिकाना नहीं था। कप्तान शुभमन गिल तो मैदान पर ही डांस करने लगे। इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। आप भी देखें-