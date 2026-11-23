DRS पर मिली सफलता तो खुशी से झूम उठे कप्तान शुभमन गिल, बीच मैदान पर किया डांस- VIDEO
शुभमन गिल की खुशी का उस समय कोई ठिकाना नहीं था जब टॉम ब्लंडल के खिलाफ भारत ने सफल DRS लिया। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज का विकेट मिलने के बाद गिल खुशी से झूम उठे और मैदान पर ही नाचने लगे।
इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड पहला टेस्ट वेलिंगटन में जारी है। भारत इस मैच में जीत की दहलीज पर है। मैच के पांचवें और आखिरी दिन जब टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाज टॉम ब्लंडल का विकेट लिया तो कप्तान शुभमन गिल खुशी से झूम उठे। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, वह मैदान पर ही डांस करने लगे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बता दें, न्यूजीलैंड ने इस मैच में पहली पारी में 368 रन बनाए थे, जिसके जवाब में टीम इंडिया ने केएल राहुल और ऋषभ पंत के शतकों के दम पर 720 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया था। भारत के पास पहली पारी के बाद 352 रनों की बढ़त थी। खबर लिखे जाने तक न्यूजीलैंड दूसरी पारी में 5 विकेट खो चुका है और उन पर पारी से हार का खतरा मंडरा रहा है।
भारत ने किया DRS का सफल इस्तेमाल
77वें ओवर की आखिरी गेंद पर अंशुल कंबोज ने टॉम ब्लंडल को अपने जाल में फंसाया। गेंद न्यूजीलैंड के बल्ले का किनारा लेकर विकेट कीपर ऋषभ पंत के दस्तानों में गई। यह किनारा इतना माहीन था कि पंत को भी इसका पता नहीं चला। हालांकि गेंदबाज अंशुल कंबोज समेत बाकी खिलाड़ी अपील करने में लगे थे। ऑन फील्ड अंपायर ने ब्लंडल को आउट नहीं दिया। इसके बाद कप्तान शुभमन गिल को कहते हुए सुना गया ‘कुछ तो आवाज आई है’। इसके बाद भारत ने तुरंत DRS का इस्तेमाल किया।
रिव्यू में पाया गया कि गेंद सही में बल्ले का माहीन किनारा लेकर ऋषभ पंत के दस्तानों में गई। किनारा इतना माहीन था कि स्निको मीटर पर भी हल्की से ही हलचल हुई। हालांकि थर्ड अंपायर ने फैसले को पलटा और ब्लंडल को आउट किया।
सफल DRS के बाद भारतीय खिलाड़ियों की खुशी का ठिकाना नहीं था। कप्तान शुभमन गिल तो मैदान पर ही डांस करने लगे। इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। आप भी देखें-
वेलिंगटन टेस्ट में भारत का दबदबा
5वें दिन का पहला सेशन भारत के नाम रहा। टीम इंडिया ने इस सेशन में न्यूजीलैंड के दोनों सेट बल्लेबाज डेवोन कॉन्वे और रचिन रवींद्र को आउट किया। वॉशिंगटन सुंदर ने दिन की पहली सफलता कॉन्वे को आउट करके दिलाई, इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा ने रचिन का विकेट हासिल किया। भारत इस मैच में पारी से जीत दर्ज करने से 6 विकेट दूर है। दूसरे सेशन में भारत मेजबानों का काम तमाम करना चाहेगा। बता दें, पहले 4 दिन में हुए 12 सेशन में भारत ने 8 जीते हैं, जबकि न्यूजीलैंड ने 4। यही बताता है कि मैच का झुकाव किस तरफ है। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने इस मैच की पहली पारी में हेनरी निकल्स और ग्लेन फिलिप्स के शतकों के दम पर 368 रन बनाए थे। भारत ने इसके जवाब में 720 रन बनाकर अच्छी खासी बढ़त हासिल की। केएल राहुल और ऋषभ पंत ने इस दौरान शतक ठोके, वहीं 4 अन्य बल्लेबाजों ने 50 बनाई। भारत की नजरें इस मैच को पारी के अंतर से जीतने पर है।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें