Shubman Gill was not first choice of ajit Agarkar for vice captain then how was he selected Inside Story Asia Cup Squad

उपकप्तान के लिए शुभमन गिल नहीं थे अगरकर की पहली पसंद, फिर कैसे चुने गए? इनसाइड स्टोरी

रिपोर्ट के मुताबिक उपकप्तान के लिए शुभमन गिल मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर की पहली पसंद नहीं थे। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ जो आखिरकार उन्हें उपकप्तानी सौंपने का फैसला हुआ? कोच गंभीर ने इस भूमिका के लिए किसी युवा को चुनने का समर्थन किया जो भविष्य में सूर्यकुमार यादव से कप्तानी संभाल सके।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 20 Aug 2025 01:09 PM
एशिया कप के लिए इंडिया के स्क्वाड का ऐलान करते हुए मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने सबसे पहले अगर किसी का नाम लिया तो वह शुभमन गिल का था। उनके नाम के साथ उन्होंने खासतौर पर उप-कप्तान शब्द जोड़ा और उसके बाद ही बाकी 14 सदस्यों के नाम का खुलासा किया।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कप्तान सूर्यकुमार यादव से भी जो पहला सवाल हुआ वो गिल से ही जुड़ा हुआ था। यह एक ऐसा नाम था, जिसके बारे में आम क्रिकेट प्रशंसकों से लेकर एक्सपर्ट्स और पूर्व क्रिकेटर तक में कौतूहल था कि वह स्क्वाड का हिस्सा होंगे या नहीं। चयन समिति की बैठक में भी शुभमन गिल चर्चा के केंद्र थे। अब खुलासा हुआ है कि वह उपकप्तान के लिए अगरकर की पहली पसंद नहीं थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि मुख्य चयनकर्ता को अपना विचार बदलना पड़ा?

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक चयन समिति की बैठक में सबसे बड़ा सवाल यही था कि शुभमन गिल की टी20 में वापसी पर टीम में उनकी भूमिका क्या होगी। उन्हें उपकप्तानी सौंपने को लेकर काफी गहन चर्चा हुई। चयन समिति और उसके अध्यक्ष अगरकर उपकप्तान के तौर पर अक्षर पटेल समेत अन्य विकल्पों की चर्चा कर रहे थे। इसके लिए गिल कम से कम अजीत अगरकर की पहली पसंद नहीं थे। लेकिन आखिरकार दूर की सोचते हुए भारतीय टेस्ट कप्तान को टी20 में सूर्यकुमार यादव का नायब चुने जाने का फैसला हुआ।

चयन समिति की मंगलवार को हुई बैठक में मुख्य चर्चा उपकप्तानी के ईर्द-गिर्द केंद्रित रही। इसके लिए अक्षर पटेल समेत अन्य नामों पर चर्चा हुई। गिल पहली पसंद नहीं थे लेकिन चयन समिति इस बात को लेकर तो स्पष्ट थी कि उपकप्तान जो भी हो, वह ऐसा होना चाहिए जो भारत के लिए लंबे समय तक खेल सके। मुख्य कोच गौतम गंभीर मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े और उन्होंने किसी युवा खिलाड़ी को यह जिम्मेदारी दिए जाने के विचार का समर्थन किया जिसे भविष्य में कप्तान के तौर पर गढ़ा जा सके।

गिल पहले ही टेस्ट टीम की कप्तानी का जिम्मा संभाल रहे हैं, इसलिए चयनकर्ताओं ने महसूस किया कि यही सही समय है कि उन्हें इस तरह से गढ़ा जाए कि भविष्य में वह सूर्यकुमार यादव से कप्तानी लेने के लिए तैयार हों। बस, यही पर यशस्वी जायसवाल का स्क्वाड से पत्ता कट गया। अब टीम मैनेजमेंट को फैसला करना होगा कि गिल से ओपनिंग कराई जाएगी या अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की हिट जोड़ी ही पारी की शुरुआत करेगी और उपकप्तान किसी अन्य नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे।