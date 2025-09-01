शुभमन गिल Vs विराट कोहली Vs सचिन तेंदुलकर: 55 वनडे के बाद कौन किससे आगे? हैरान कर देंगे आंकड़े

शुभमन गिल ने अभी तक 55 वनडे खेले हैं, अगर उनकी तुलना सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के शुरुआती 55 वनडे मुकाबले से की जाए तो कैसा लगेगा। हम आपके लिए यही आंकड़े लेकर आए हैं।

सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। उनके नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में शतकों के शतक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सचिन ने 51 शतक टेस्ट में तो 49 वनडे में बनाए थे। सचिन तेंदुलकर के रिटायरमेंट के बाद हर किसी को डर था कि उनकी कमी कौन पूरी करेगा। ऐसे में टीम इंडिया की रीड की हड्डी विराट कोहली बने, जिन्हें करियर का अंत होते-होते ‘किंग कोहली’ के नाम से जाना जाने लगा। कोहली अब टेस्ट और टी20 से रिटायरमेंट ले चुके हैं, ऐसे में उनके उत्तराधिकारी के रूप में शुभमन गिल आगे हैं। गिल का परफॉर्मेंस भी अभी तक काफी शानदार रहा है। ऐसे में आईए एक आंकड़े पर नजर डालते हैं। गिल ने अभी तक 55 वनडे खेले हैं, अगर उनकी तुलना विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर के पहले 55 वनडे मुकाबले से की जाए तो कैसा होगा?

सचिन तेंदुलकर का पहले 55 ODI के बाद कैसा था रिकॉर्ड? सचिन तेंदुलकर ने अपने वनडे करियर में कुल 463 मैच खेले जिसमें 44.83 की औसत के साथ 18426 रन बनाए। हालांकि सचिन के वनडे करियर की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही थी जितना अच्छा अंत रहा था। पहले 55 वनडे में सचिन के नाम एक भी शतक नहीं था, जी हां उनके बल्ले से पहला शतक 79वें ODI में आया था। 55 वनडे के बाद उनके खाते में मात्र 1556 रन थे जो 31.76 की औसत से बनाए गए थे।

विराट कोहली का पहले 55 ODI के बाद कैसा था रिकॉर्ड? विराट कोहली के नाम वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा 51 शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उन्होंने अपने करियर में अभी तक 302 वनडे खेले हैं जिसमें 57.9 की लाजवाब औसत के साथ 14181 रन बनाए हैं। पहले 55 वनडे के बाद विराट कोहली के खाते में सचिन तेंदुलकर से अधिक 2059 रन थे, जो उन्होंने 42.9 की औसत के साथ बनाए थे। इस दौरान उन्होंने 5 शतक भी ठोके थे।

शुभमन गिल का पहले 55 ODI के बाद कैसा है रिकॉर्ड? प्रिंस के नाम से क्रिकेट के गलियारों में मशहूर शुभमन गिल पहले 55 वनडे के बाद रन से लेकर औसत और शतक तक…हर मामले में सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली से आगे हैं। जी हां, गिल अभी तक 59.04 की उम्दा औसत के साथ 2775 रन बना चुके हैं और उनके नाम 8 शतक दर्ज है।