शुभमन गिल vs संजू सैमसन; 21 T20I के बाद कौन किससे आगे? हैरान कर देंगे आंकड़े

संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने पिछले कुछ T20I मुकाबलों में जो छाप छोड़ी है उससे देखकर कहा जा सकता है कि आगामी एशिया कप में यही भारतीय जोड़ी पारी का आगाज करती हुई नजर आएगी, मगर इस बीच शुभमन गिल का नाम भी चर्चा में है। गिल को इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट टीम की कमान सौंपी गई थी और उनकी अगुवाई में भारत सीरीज 2-2 से ड्रॉ कराने में कामयाब रहा। गिल की लीडरशिप क्वालिटी को देखते हुए बीसीसीआई उन्हें फ्यूचर में तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाना चाहता है, ऐसे में कहा जा रहा है कि एशिया कप में उनका चयन हो सकता है और वह टीम के उप-कप्तान भी बन सकते हैं।

गिल लिमिटेड ओवर क्रिकेट में ओपनिंग ही करना पसंद करते हैं, ऐसे में अगर उन्हें एशिया कप में मौका मिलता है तो उनकी सीधी टक्कर संजू सैमसन से होगी। आईए एक नजर 21T20I के बाद संजू सैमसन और शुभमन गिल के आंकड़ों पर डालते हैं। सैमसन ने वैसे तो 42 मैच खेले हैं, मगर गिल को अभी तक 21 मुकाबलों में मौका मिला है। ऐसे में हमने दोनों खिलाड़ियों के पहले 21 मैचों के आंकड़ों को कंपेयर किया है। आईए जानते हैं कौन किससे आगे हैं।

संजू सैमसन से रन और औसत दोनों मामले में शुभमन गिल आगे शुभमन गिल ने 21 T20I में 30.42 की औसत से 578 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 170 रन जिम्बाब्वे के खिलाफ पांच पारियों में 42.50 की औसत से आए हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन पारियों में 72 की औसत से 144 रन और श्रीलंका के खिलाफ पांच पारियों में 26.20 की औसत से 131 रन बनाए हैं। इसके अलावा, वेस्टइंडीज के खिलाफ पांच पारियों में उन्होंने 20.40 की औसत से 102 रन बनाए हैं।

वहीं 21 T20I मैचों के बाद, सैमसन के नाम 18.82 की औसत से 320 रन दर्ज थे। श्रीलंका के खिलाफ सात पारियों में उन्होंने 14.57 की औसत से 102 रन बनाए थे। सैमसन ने आयरलैंड के खिलाफ एक पारी में 77 रन और वेस्टइंडीज के खिलाफ चार पारियों में 21.33 की औसत से 64 रन भी बनाए थे।

शुभमन गिल ने स्ट्राइकरेट में भी दी संजू सैमसन को मात 21 T20I मैचों के बाद, गिल का स्ट्राइक रेट 139.27 है। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन पारियों में 184.61 और श्रीलंका के खिलाफ पांच पारियों में 135.05 का स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे। वेस्टइंडीज के खिलाफ पांच पारियों में उनका स्ट्राइक रेट 120 और जिम्बाब्वे के खिलाफ पांच पारियों में 125.92 का है।

वहीं 21 मैचों के बाद सैमसन का स्ट्राइक रेट 131.14 का था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन पारियों में उनका स्ट्राइक रेट 141.17 और श्रीलंका के खिलाफ सात पारियों में 125.92 का रहा। इसके अलावा, वेस्टइंडीज के खिलाफ चार पारियों में, इस विकेटकीपर-बल्लेबाज का स्ट्राइक रेट 120.75 का रहा। आयरलैंड के खिलाफ एक पारी में उनका स्ट्राइक रेट 183.33 का रहा।

संजू सैमसन वर्सेस शुभमन गिल, किसके नाम ज्यादा 50 प्लस स्कोर? गिल ने 21 T20I मैचों में एक शतक और तीन अर्धशतकों के साथ चार बार 50+ का स्कोर बनाए है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 126 रनों का है, जो फरवरी 2023 में अहमदाबाद में न्यूजीलैंड के खिलाफ 63 गेंदों पर 12 चौकों और सात छक्कों की मदद से आया था। उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ दो और वेस्टइंडीज के खिलाफ एक अर्धशतक भी लगाया है।

वहीं 21T20I मैचों के बाद, सैमसन के नाम सिर्फ एक अर्धशतक दर्ज था। उन्होंने जून 2022 में डबलिन (मलाहाइड) में आयरलैंड के खिलाफ 42 गेंदों में 77 रन बनाए थे। इस पारी में नौ चौके और चार छक्के शामिल थे।