शुभमन गिल vs संजू सैमसन: टी20 में बतौर ओपनर कैसा है दोनों का प्रदर्शन?

शुभमन गिल को ऑल-फॉर्मेट कैप्टन तैयार करने के लिए BCCI ने उन्हें टी20 की प्लेइंग इलेवन में बतौर उपकप्तान जैसे वाइल्ड कार्ड एंट्री दे दी है। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की ओपनिंग जोड़ी किसी भी विपक्षी टीम के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द हुआ करती थी लेकिन एक बचकाना जिद भारत के लिए ही सिरदर्द हो गया है।

Dec 12, 2025 01:14 pm ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
शुभमन गिल को ऑल-फॉर्मेट कैप्टन बनाने ओर कदम बढ़ाते हुए बीसीसीआई ने उन्हें टी20 की प्लेइंग इलेवन में बतौर उपकप्तान जैसे वाइल्ड कार्ड एंट्री दे दी है। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की ओपनिंग जोड़ी किसी भी विपक्षी टीम के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द हुआ करती थी लेकिन बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट की एक बचकाना जिद ने भरत के लिए ही सिरदर्द पैदा कर दिया है। वो भी टी20 वर्ल्ड कप से महज कुछ महीने पहले।

क्या ये वाइल्ड कार्ड एंट्री और टीम पर थोपना नहीं है?

संजू सैमसन को ओपनिंग से हटाकर शुभमन गिल को थोप दिया गया जो टीम को भारी पड़ रहा। लेकिन असिस्टेंट कोच रेयान टेन डोएशेट क्लास की दुहाई देकर गिल का बचाव कर रहे। आईपीएल के प्रदर्शन की याद दिला हास्यास्पद दलीलें दे रहे। बीसीसीआई का ये वाइल्ड कार्ड एंट्री कार्ड, गिल को ऑल फॉर्मेट प्लेयर और कैप्टन बनाने की धुन वर्ल्ड कप में भारत की उम्मीदों को पलीता लगा सकती है। उपकप्तान अगर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा तो किसी अन्य को मौका तो मिलना चाहिए। स्क्वाड आखिर किसलिए होता है? या उपकप्तानी प्लेइंग इलेवन के लिए गारंटी कार्ड है, भले ही प्रदर्शन चाहे जैसा हो?

बतौर ओपनर गिल और सैमसन के आंकड़े बता रहे पूरी कहानी

बतौर ओपनर गिल और संजू सैमसन के प्रदर्शन पर नजर डालें तो साफ नजर आएगा कि सैमसन आगे हैं। अभी पिछले साल ही उन्होंने बतौर ओपनर टी20 में तीन शतक जड़े थे। भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। दूसरी तरफ शुभमन गिल पिछले करीब एक साल से टी20 में एक अदद अर्धशतक के लिए तरस रहे हैं।

T20I में बतौर ओपनर संजू सैमसन का प्रदर्शन

संजू सैमसन ने बतौर ओपनर अब तक 17 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। इसमें 32.62 के औसत से उन्होंने 522 रन बनाए हैं। इसमें 3 शतक और एक अर्धशतक शामिल हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 178.76 का है।

T20I में बतौर ओपनर शुभमन गिल का प्रदर्शन

दूसरी तरफ शुभमन गिल ने बतौर ओपनर अब तक 35 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। इनमें उनके नाम 841 रन हैं जिसमें 1 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं। बतौर ओपनर T20I में गिल का औसत 28.03 है और स्ट्राइक रेट 140.40 है।

