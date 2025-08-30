Not only vice captain Shubman Gill these players will also have to undergo fitness test CoE ahead of Asia Cup शुभमन गिल से लेकर रोहित शर्मा तक, एशिया कप से पहले BCCI इन खिलाड़ियों का करेगा एक जरूरी टेस्ट, Cricket Hindi News - Hindustan
एशिया कप से पहले उपकप्तान शुभमन गिल समेत कई खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट होगा। फ्लू के कारण गिल पूर्वी क्षेत्र के खिलाफ चल रहे दलीप ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल में नहीं खेल पाए। एशिया कप की शुरुआत 9 सितंबर से होगी।

Md.Akram बेंगलुरु, पीटीआईSat, 30 Aug 2025 02:36 PM
भारतीय टेस्ट कप्तान और टी20 उपकप्तान शुभमन गिल आगामी एशिया कप के लिए दुबई जाने से पहले फिटनेस आकलन और तैयारियों के लिए बेंगलुरु में बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) पहुंच गए हैं। एशिया कप के लिए भारतीय टीम में जगह बनाने वाले खिलाड़ियों को नौ सितंबर को मेजबान संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ टूर्नामेंट के उद्घाटन मैच से पहले चार सितंबर को दुबई में इकट्ठा होना है। सीनियर बल्लेबाज रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज भी फिटनेस आकलन के लिए सीओई पहुंच गए हैं।

फिटनेस की जांच रविवार से शुरू हो सकती है और सभी की निगाह वनडे टीम के कप्तान रोहित पर टिकी रहेंगी जो टी20 और टेस्ट क्रिकेट से पहले ही संन्यास ले चुके हैं। यह 38 वर्षीय खिलाड़ी अक्टूबर में होने वाली वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर सकता है लेकिन यह देखना बाकी है कि वह कानपुर में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ 30 सितंबर, तीन अक्टूबर और पांच अक्टूबर को होने वाले एकदिवसीय मैचों में खेलते हैं या नहीं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के मैच 19, 23 और 25 अक्टूबर को खेले जाएंगे।

फ्लू के कारण गिल पूर्वी क्षेत्र के खिलाफ चल रहे दलीप ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल में नहीं खेल पाए जहां उन्हें उत्तर क्षेत्र की कप्तानी करनी थी। गिल बेंगलुरु आने से पहले चंडीगढ़ स्थित अपने घर पर बीमारी से उबर रहे थे। यह संभव है कि गिल बेंगलुरु से दुबई के लिए उड़ान भरें, क्योंकि इस बार खिलाड़ी अपने-अपने स्थानों से सीधे दुबई पहुंचेंगे, जबकि पहले टीम यात्रा करने से पहले मुंबई में एकत्र होती थी। गिल के अलावा विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा भी टूर्नामेंट से पूर्व तैयारियों के लिए सीओई पहुंच चुके हैं। पीटीआई को पता चला है कि मुख्य तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, वाशिंगटन सुंदर, यशस्वी जायसवाल, मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर भी सीओई पहुंचने वाले हैं।

ठाकुर दलीप ट्रॉफी सेमीफाइनल में पश्चिम क्षेत्र की कप्तानी करने के लिए तैयार हैं, जबकि एशिया कप के लिए स्टैंडबाय में रखे गए जायसवाल और सुंदर भी इस घरेलू टूर्नामेंट में खेलेंगे। एशिया कप के लिए भारतीय टीम में चुने गए कुछ अन्य खिलाड़ी जैसे अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा (उत्तरी क्षेत्र) और कुलदीप यादव (मध्य क्षेत्र) पहले से ही दलीप ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल खेल रहे हैं।

इस बीच, दक्षिण क्षेत्र को दलीप ट्रॉफी सेमीफाइनल (4-7 सितंबर) के लिए नए कप्तान की घोषणा करनी होगी, क्योंकि तिलक वर्मा को एशिया कप टीम में शामिल किया गया है। केरल के मोहम्मद अजहरुद्दीन उप-कप्तान हैं और उन्हें कप्तान नियुक्त किया जा सकता है। उनके अलावा दक्षिण क्षेत्र आर साई किशोर, देवदत्त पडिक्कल या एन जगदीशन जैसे अधिक अनुभवी खिलाड़ी को भी यह जिम्मेदारी सौंप सकता है। इस बीच पूर्वी क्षेत्र को तब करारा झटका लगा जब उसके तेज गेंदबाज मुकेश कुमार दूसरी पारी में गेंदबाजी नहीं कर सके। ऐसा संभवतः पहली पारी के दौरान लगी चोट के कारण हुआ।