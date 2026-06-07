शुभमन गिल ने गावस्कर समेत तीन दिग्गजों को पछाड़ा, कप्तानों की इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर पहुंचे
Shubman Gill IND vs AFG: शुभमन गिल ने अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट में शानदार शतकीय पारी खेली। भारतीय कप्तान ने एक लिस्ट में सुनील गावस्कर समेत तीन दिग्गजों को पछाड़ दिया है।
भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मुल्लांपुर के महाराजा यादविंद्र सिंह स्टेडियम में खेला जा रहा है। रविवार को मैच के दूसरे दिन भारत ने 564/8 के स्कोर पर अपनी पहली पारी घोषित की। कप्तान शुभमन गिल ने भारत की ओर से सर्वाधिक रन बनाए। उन्होंने 177 गेंदों में 126 रनों की पारी खेली। उनके बल्ले से 15 चौके और एक छक्का निकला। उन्हें तेज गेंदबाज मोहम्मद सलीम ने विकेटकीपर अफसर जजई के हाथों लपकवाया। 26 वर्षीय गिल टेस्ट क्रिकेट में बतौर कप्तान शुरुआती 15 पारियों में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की टॉप 6 लिस्ट में तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। वह अभी तक 1076 रन जोड़ चुके हैं। गिल को मई 2025 में भारत का टेस्ट कप्तान नियुक्त किया गया था।
गावस्कर समेत तीन दिग्गजों को पछाड़ा
गिल ने लिस्ट में सुनील गावस्कर समेत तीन दिग्गजों को पछाड़ा है। पूर्व भारतीय कप्तान गावस्कर ने कप्तान के रूप में शुरुआती 15 पारियों में 1031 रन बनाए थे। गावस्कर ने 1976 से 1985 तक कुल 47 टेस्ट में भारत की बागडोर संभाली थी। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान लेस्टेयर कुक ने 1047 जबकि ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज स्टीव स्मिथ ने 1050 रन बटोरे थे। दूसरे पायदान पर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ग्राहम गूच (1094) हैं। बतौर कप्तान शुरुआती 15 पारियों में सबसे ज्यादा रन बनाने का कारनामा डॉन ब्रैडमैन ने अंजाम दिया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और महान बल्लेबाज ब्रैडमैन ने 1244 रन जुटाए थे। उन्होंने 1936 से 1948 तक कुल 24 टेस्ट मैचों में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी की।
टेस्ट में बतौर कप्तान शुरुआती 15 पारियों में सबसे ज्यादा रन
1244 - डॉन ब्रैडमैन
1094 - ग्राहम गूच
1076 - शुभमन गिल
1050 - स्टीव स्मिथ
1047 - एलेस्टेयर कुक
1031 - सुनील गावस्कर
भारतीय टीम ने बनाई मजबूत पकड़
मुल्लांपुर टेस्ट के दूसरे दिन ने भारत ने अपनी मजबूत पकड़ बना ली। स्टंप्स के समय अफगानिस्तान का स्कोर पांच विकेट पर 113 रन था। सेदिकुल्लाह अटल (17), अब्दुल मलिक (16), रहमानउल्लाह गुरबाज (12), कप्तान हशमतउल्लाह शहीदी (20) और अफसर जजई (3) ज्यादा देर नहीं टिके। अफगानिस्तान टीम टी ब्रेक से थोड़ा पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी। मानव सुथार ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए तीन विकेट और प्रसिद्ध कृष्णा ने दो विकेट विकेट चटकाए। रहमत शाह 43 रन बनाकर नाबाद हैं। अफगानिस्तान फिलहाल भारत के द्वारा बनाए गये स्कोर से 451 रन पीछे है। इससे पहले, भारत ने शुभमन गिल, केएल राहुल (100) की शतक, साई सुदर्शन (81), ऋषभ पंत (81) और वॉशिंगटन सुंदर (नाबाद 52) रन की शानदार पारियों के दम पर विशाल स्कोर खड़ा किया था। अफगानिस्तान की ओर से सलीम ने छह विकेट हासिल किए।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
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