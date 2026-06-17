शुभमन गिल ने बतौर कप्तान ठोका पहला वनडे शतक, द्रविड़ और अजहरुद्दीन छूटे पीछे; रोहित शर्मा के क्लब में एंट्री
Shubman Gill IND vs AFG: कप्तान शुभमन गिल ने भारत बनाम अफगानिस्तान दूसरे वनडे में दमदार पारी खेली। उन्होंने राहुल द्रविड़ और मोहम्मद अजहरुद्दीन को पछाड़ दिया है।
शुभमन गिल ने बुधवार को अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे में शानदार कप्तान पारी खेली। उन्होंने लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में 110 गेंदों में 154 रन बनाए, जिसमें 22 चौके और दो छक्के शामिल हैं। उन्होंने 77 गेंदों में शतक कंप्लीट किया था। यह उनका बतौर कप्तान वनडे क्रिकेट में पहला शतक है। वह वनडे करियर में कुल 9 सेंचुरी जमा चुके हैं। 26 वर्षीय गिल ने एक धाकड़ लिस्ट में राहुल द्रविड़ को पछाड़ दिया है। वह इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने वाले कप्तानों की लिस्ट में आठवें नंबर पर पहुंच गए हैं।
गिल कप्तान के रूप में अब तक सात शतक मार चुके हैं। वह टेस्ट टीम के कप्तान भी हैं। द्रविड़ ने कुल छह शतक ठोके थे। फेहरिस्त में विराट कोहली (41) शीर्ष पर काबिज हैं। गिल ने वनडे में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय कप्तानों की सूची में सातवें पायदान पर आ गए। उन्होंने मोहम्मद मोहम्मद (नाबाद 153 बनाम जिम्बाब्वे) को पछाड़ा। यहां टॉप पर वीरेंद्र सहवाग (219 बनाम वेस्टइंडीज) हैं।
गिल की रोहित शर्मा के क्लब में एंट्री
शुभमन गिल ने रोहित शर्मा के क्लब में एंट्री मारी है। वह अफगानिस्तान के खिलाफ सबसे तेज वनडे सेंचुरी जड़ने वाले भारतीय कप्तानों की फेहरिस्त में पांचवें स्थान पर पहुंच गए हैं। रोहित ने अफगानिस्तान के सामने 2025 में 76 जबकि 2023 में 63 गेंदों में शतक लगाया था। गिल अफगानिस्तान के विरुद्ध सबसे तेज वनडे शतक जमाने वालों की लिस्ट में भी पांचवें नंबर पर आ गए हैं। उनसे आगे ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल (76 गेंद) हैं।
भारत के विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन 71 गेंदों में शतक जमाकर तीसरे नंबर पर आ गए हैं। उन्होंने लखनऊ वनडे में 79 गेंदों में 125 रन बटोरे। उनके बल्ले से 14 चौके और 7 सिक्स निकले। ईशान और गिल ने तीसरे विकेट के लिए 224 रनों की दमदार साझेदारी की।
भारत के लिए सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले कप्तान
41 - विराट कोहली
16 - सौरव गांगुली
13 - मोहम्मद अजहरुद्दीन
13 - सचिन तेंदुलकर
12 - रोहित शर्मा
11 - एमएस धोनी
11 - सुनील गावस्कर
7 - शुभमन गिल
6 - राहुल द्रविड़
ODI में भारतीय कप्तानों की सबसे बड़ी
219 - वीरेंद्र सहवाग बनाम वेस्टइंडीज
208* - रोहित शर्मा बनाम श्रीलंका
186* - सचिन तेंदुलकर बनाम न्यूजीलैंड
175* - कपिल देव बनाम जिम्बाब्वे
160* - विराट कोहली बनाम साउथ अफ्रीका
157* - विराट कोहली बनाम वेस्टइंडीज
154 - शुभभमन गिल बनाम अफगानिस्तान
153* - मोहम्मद अजहरुद्दीन बनाम जिम्बाब्वे
भारतीय कप्तानों द्वारा सबसे तेज वनडे शतक
63- रोहित शर्मा बनाम अफगानिस्तान, दिल्ली 2023
69- वीरेंद्र सहवाग बनाम वेस्टइंडीज, इंदौर 2011
76- विराट कोहली बनाम श्रीलंका, कोलंबो 2017
76- रोहित शर्मा बनाम इंग्लैंड, कटक 2025
77- शुभमन गिल बनाम अफगानिस्तान, लखनऊ 2026
अफगानिस्तान के खिलाफ सबसे तेज वनडे शतक
57- इयोन मोर्गन, मैनचेस्टर 2019
63- रोहित शर्मा, दिल्ली 2023
71-ईशान किशन, लखनऊ 2026
76-ग्लेन मैक्सवेल, मुंबई 2023
77- शुभमन गिल, लखनऊ 2026
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
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