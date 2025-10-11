शुभमन गिल का दिल्ली में गरजा बल्ला, ठोक दिया 10वां टेस्ट शतक; लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी

शुभमन गिल ने शनिवार को दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में शतक लगाया। गिल का टेस्ट में ये 10वां शतक है, जबकि वेस्टइंडीज के खिलाफ उनकी ये पहली सेंचुरी है।

भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने शनिवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में शतक लगाया। स्टार बल्लेबाज ने 177 गेंदों का सामना करते हुए 100 रन पूरे किए। गिल ने अपनी पारी के दौरान 13 चौके और एक छक्का लगाया है। बतौर कप्तान गिल का ये पांचवां शतक है। शुभमन गिल ने 130वें ओवर में पैरी के ओवर में तीन रन लेकर 100 रन पूरे किए। शतकीय पारी के दौरान गिल विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज भी बने। उन्होंने पंत को पीछे छोड़ा।

भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल सबसे कम पारियों में पांच शतक लगाने वाले तीसरे कप्तान बन गए हैं। गिल ने 12 पारियों में ये कारनामा किया, जबकि एलिस्टर कुक ने नौ पारियों में बतौर कप्तान पांच शतक ठोके थे। भारत के दिग्गज सुनील गावस्कर ने 10 पारियों के अंदर पांच शतक जड़े थे।

स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल ने अपनी पारी के दौरान बतौर कप्तान एक हजार रन भी पूरे किए। वह विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज भी बन गए हैं। उन्होंने रोहित शर्मा को पीछे छोड़ा। गिल के नाम 10 शतक हैं।

भारतीय कप्तान द्वारा एक कैलेंडर ईयर में पांच टेस्ट शतक शुभमन गिल ने इस शतक के साथ ही विराट कोहली के खास क्लब में जगह बना ली है। एक कैलेंडर ईयर में बतौर कप्तान पांच टेस्ट शतक जड़ने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है। कोहली ने 2017 और फिर 2018 में ये कारनामा किया था। वहीं गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ शतक लगाकर एक कैलेंडर ईयर में पांच शतक जड़े दिए हैं। पिछली 12 पारियों में शुभमन गिल के बल्ले से पांच शतक निकले हैं।