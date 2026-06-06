शुभमन गिल ने IPL के बाद टेस्ट में भी ठोका शतक, नाबाद रहकर भारत का स्कोर पहुंचाया 400 के करीब
आईपीएल 2026 में धमाकेदार प्रदर्शन के बाद अब टेस्ट क्रिकेट में भी शुभमन गिल का जलवा देखने को मिला है। उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच में पहले दिन ही शतक जड़ दिया है।
आईपीएल 2026 में धमाकेदार प्रदर्शन के बाद अब टेस्ट क्रिकेट में भी शुभमन गिल का जलवा देखने को मिला है। उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच में पहले दिन ही शतक जड़ दिया है। टेस्ट क्रिकेट में कप्तान बनने के बाद शुभमन गिल ने लगातार बेहतर प्रदर्शन किया है। इस शतक के साथ गिल अभी भी क्रीज पर मौजूद हैं और अगले दिन बल्लेबाजी करते नजर आएंगे।
IPL में अपने जोड़ीदार साई सुदर्शन के आउट होने के बाद शुभमन गिल नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आए और पहले से सेट टोन को और आगे बढ़ाया। गिल ने आज दोपहर में कड़ी धूप में शानदार बल्लेबाजी की और पहले संभलकर खेले, लेकिन बाद में चौके छक्के भी जड़े। फिलहाल गिल 143 गेंदों में 103 रन बनाकर नाबाद हैं। भारतीय कप्तान ने अपनी इस पारी के दौरान 11 चौके और 1 छक्का जड़ा। वे 71 से अधिक की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते नजर आए।
शुभमन गिल के टेस्ट करियर की बात करें तो उन्होंने अब तक टेस्ट करियर 41 मैच खेले हैं जिसकी 74 पारियों में 43.97 की औसत के साथ कुल 2946 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 11 शतक और 8 अर्द्धशतक लगाए हैं। गिल ने टेस्ट क्रिकेट में एक दोहरा शतक भी लगाया है और उनके पास एक और दोहरा शतक लगाने का मौका है।
आज के मैच की बात करें तो भारत और अफगानिस्तान के बीच मुल्लनपुर में खेले जा रहे एकमात्र मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 368 रन 3 विकेट पर बना लिए हैं। यशस्वी जायसवाल का बल्ला इस टेस्ट मैच की पहली पारी में खामोश रहा और उन्होंने सिर्फ 24 रन बनाए। साईं सुदर्शन ने 81 रनों की पारी खेली, लेकिन वे शतक से चूक गए। हालांकि, इसके बाद केएल राहुल ने अपना 12वां टेस्ट शतक पूरा किया, हालांकि, वे 100 रनों के स्कोर पर ही आउट हो गए। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने 103 रनों की पारी खेली और वे नाबाद हैं। वहीं, ऋषभ पंत ने ताबड़तोड़ अंदाज में अपना अर्धशतक पूरा किया और 50 रनों पर नाबाद हैं।
बता दें किशुभमन गिल का यह 40वां टेस्ट मैच है। इतने मैचों के बाद वे विराट कोहली के रिकॉर्ड से कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। कप्तान बनने के बाद शुभमन गिल ने शानदार प्रदर्शन किया है। यानी टेस्ट कप्तानी उनको शूट कर रही है। गिल भारत के वनडे फॉर्मेट के भी कप्तान हैं।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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