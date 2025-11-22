Cricket Logo
IND vs SA: शुभमन गिल वनडे सीरीज भी नहीं खेलेंगे? कप्तानी की दौड़ में ये दो खिलाड़ी सबसे आगे

संक्षेप:

भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल का दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में भी खेलना मुश्किल है। सीरीज 30 नवंबर से शुरू होगी। ऋषभ पंत और केएल राहुल कप्तानी की दौड़ में सबसे आगे हैं।

Sat, 22 Nov 2025 09:01 PMMd.Akram गुवाहाटी, भाषा
शुभमन गिल गर्दन की चोट के कारण दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की आगामी वनडे सीरीज से भी बाहर रहेंगे। बीसीसीआई के सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी। सीरीज 30 नवंबर से शुरू होगी। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और सीनियर बल्लेबाज केएल राहुल के नाम पर कप्तानी के लिए विचार किया जा सकता है जबकि सीनियर बल्लेबाज रोहित शर्मा भी टीम में हैं।

बीसीसीआई के विश्वस्त सूत्रों के अनुसार गिल की चोट सिर्फ गर्दन की ऐंठन नहीं है। उन्हें आराम की जरूरत होगी और भारतीय टीम प्रबंधन उनकी वापसी के लिए हड़बड़ी नहीं करेगा। गिल को कोलकाता में पहले टेस्ट में बल्लेबाजी के दौरान गर्दन में ऐंठन का सामना करना पड़ा था। वह चोट के कारण गुवाहाटी टेस्ट नहीं खेल सके हैं। वह इस समय मुंबई में हैं जहां उनके एमआरआई समेत बाकी टेस्ट हो रहे हैं।

सूत्र ने कहा, ''यह देखने के लिए टेस्ट किए जा रहे हैं कि मांसपेशी में चोट है या टिश्यू में चोट लगी है। अभी तक तो चयनकर्ताओं को उम्मीद है कि वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 खेल सकेंगे।'' कप्तानी के लिए पंत प्रबल दावेदार हैं जो दूसरे टेस्ट में भी कप्तानी कर रहे हैं । पिछले एक साल में हालांकि उन्होंने एक ही वनडे खेला है। रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल पारी का आगाज कर सकते हैं।

अभिषेक शर्मा रिजर्व सलामी बल्लेबाज हो सकते हैं। हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह तेज गेंदबाजी का जिम्मा संभालेंगे। जसप्रीत बुमराह को आराम दिया जा सकता है। वहीं चोट से जूझ रहे हार्दिक पंड्या अगले साल विश्व कप तक सिर्फ टी20 खेलेंगे। कुलदीप यादव निजी कारणों से ब्रेक ले सकते हैं। ऐसे में स्पिन का दारोमदार अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती और वॉशिंगटन सुंदर पर होगा।

गिल को शुक्रवार को भारतीय टेस्ट टीम से रिलीज किया गया था। वह 19 नवंबर को गुवाहाटी पहुंचे थे। गिल टीम के साथ गुवाहाटी आए थे लेकिन उनकी गर्दन का दर्द पूरी तरह से कम नहीं हुआ। भारत के बल्लेबाजी कोच सीतांशु कोटक ने गुरुवार को कहा था, ''हम नहीं चाहते कि खेल के दौरान उनकी परेशानी बढ़ जाए।'' गिल की अनुपस्थिति में पंत दूसरे टेस्ट में टीम की अगुवाई कर रहे हैं।

