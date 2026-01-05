Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Shubman Gill secret meeting with BCCI and selectors special planning was done to save Test cricket in India
घर पर हुई बेइज्जती ने उड़ाई BCCI की नींद, शुभमन गिल और सिलेक्टर्स के साथ हुई सीक्रेट मीटिंग

घर पर हुई बेइज्जती ने उड़ाई BCCI की नींद, शुभमन गिल और सिलेक्टर्स के साथ हुई सीक्रेट मीटिंग

संक्षेप:

13 महीनों में दो बार घर पर क्लीन स्वीप होने के बाद भारतीय टीम के साथ-साथ बीसीसीआई और चयनकर्ताओं की भी नींद उड़ी हुई है। इस वजह से टेस्ट क्रिकेट को बचाने के लिए सीक्रेट मीटिंग हुई है।

Jan 05, 2026 11:41 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

साउथ अफ्रीका के खिलाफ घर पर 0-2 से मिली हार के बाद भारतीय टेस्ट क्रिकेट का स्तर सबसे निचले लेवल पर पहुंच गया है…ऐसे हम नहीं बल्कि क्रिकेट पंडितों का कहना है। पिछले 13 महीनों में यह दूसरा मौका था, जब टीम इंडिया को घर पर क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा था। इससे पहले 2024 के अंत में न्यूजीलैंड ने रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम इंडिया को 3-0 से धूल चटाई थी। भारतीय टेस्ट क्रिकेट को बचाने के लिए हाल ही में बीसीसीआई ने शुभमन गिल समेत टीम इंडिया के लीडरशिप ग्रुप और चयनकर्ताओं के साथ सीक्रेट मीटिंग की है, जिसमें सभी से अपनी-अपनी राय मांगी गई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:रूट और सचिन के बीच रह गया है बस इतने रनों का फासला, कब टूटेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड?

इस मीटिंग में शुभमन गिल ने कुछ ऐसा सुझाव दिया जो हर किसी को पंसद आने वाला है। दरअसल, भारतीय टीम का शेड्यूल काफी बिजी रहता है। पिछले साल 28 नवंबर को एशिया कप जीतने के बाद भारत ने 4 दिन बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ घर पर 2 अक्टूबर से 2 मैच की टेस्ट सीरीज खेली। वेस्टइंडीज सीरीज 14 अक्टूबर को खत्म ही हुई थी कि भारतीय टीम 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में मैच खेल रही थी।

8 नवंबर को खत्म हुए ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद भारतीय टीम ने 14 नवंबर से साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलना शुरू कर दिया। टीम इंडिया के पास तैयारी के लिए ज्यादा समय नहीं होता है, ऐसे में शुभमन गिल ने बीसीसीआई के सामने हर टेस्ट सीरीज से पहले 15 दिन का रेड-बॉल क्रिकेट का कैंप लगाने का आइडिया रखा है।

ये भी पढ़ें:रूट ने AUS में पहली बार किया ये कारनामा, खतरे में पड़ा ब्रैडमैन का रिकॉर्ड

13 महीनों में घर पर दो टेस्ट सीरीज में बुरी तरह हारने के बाद BCCI ने सिलेक्टर्स और टीम के लीडरशिप ग्रुप के साथ अनौपचारिक मीटिंग्स कीं। BCCI के एक सूत्र ने TOI को बताया, "गिल बहुत साफ थे कि टेस्ट सीरीज में जाने से पहले टीम को बेहतर तैयारी की जरूरत है। इस सीजन में शेड्यूल को लेकर एक दिक्कत थी, जहां टीम को तैयारी के लिए ज्यादा समय नहीं मिला। गिल ने बोर्ड को सलाह दी कि अगर टेस्ट सीरीज से पहले 15 दिन के रेड-बॉल कैंप हों तो यह सबसे अच्छा होगा।"

सूत्र ने बताया “गिल अब लीडरशिप वाले गुण दिखा रहे हैं। वह सेलेक्टर्स और BCCI को अपना विजन ज्यादा साफ तौर पर बता रहे हैं। यह भारतीय क्रिकेट के लिए अच्छी बात है क्योंकि रोहित शर्मा के बाद एक मजबूत कप्तान की ज़रूरत है। टेस्ट और वनडे टीमें गिल की हैं। उनके लिए अपनी बात ज्यादा जोर से कहना जरूरी है।”

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
Shubman Gill BCCI Indian Cricket Team
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |