Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Shubman Gill scored most runs in test cricket in 2025 but fail in t20i
Year Ender 2025: टेस्ट में भारतीय कप्तान शुभमन गिल की बादशाहत, रूट-हेड सब रह गए पीछे

Year Ender 2025: टेस्ट में भारतीय कप्तान शुभमन गिल की बादशाहत, रूट-हेड सब रह गए पीछे

संक्षेप:

टेस्ट क्रिकेट में शुभमन गिल ने 2025 में पूरी दुनिया में अपनी बादशाहत कायम की है। वे 2025 में टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने इस साल रन बनाने के मामले में दुनिया के नंबर वन टेस्ट बल्लेबाज जो रूट को भी पीछे छोड़ दिया है।

Dec 25, 2025 06:04 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

इस साल का आखिरी पड़ाव टी-20 क्रिकेट के लिहाज से भले ही शुभमन गिल के लिए अच्छा नहीं रहा, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। टेस्ट क्रिकेट में शुभमन गिल ने साल 2025 में पूरी दुनिया में अपनी बादशाहत कायम की है। शुभमन गिल साल 2025 में टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने इस साल रन बनाने के मामले में दुनिया के नंबर वन टेस्ट बल्लेबाज जो रूट को भी पीछे छोड़ दिया है। लोकेश राहुल और ट्रेविस हेड भी उनसे पीछे हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

शुभमन गिल ने साल 2025 में कुल 9 टेस्ट मैच खेले, जिसकी 16 पारियों में 70.21 की शानदार औसत के साथ कुल 983 रन बनाए। इस दौरान गिल ने 5 शतक और 1 अर्धशतक लगाए। साल 2025 में गिल ने इंग्लैंड की सरजमीं पर 269 रनों की यादगार पारी खेली। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ हुई टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था। टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से यह साल शुभमन गिल के लिए काफी अच्छा रहा।

ये भी पढ़ें:भाई बड़ा पाव खाओगे? फैन के सवाल पर रोहित शर्मा ने दिया ऐसा रिएक्शन

गिल के अलावा साल 2025 में सर्वाधिक टेस्ट रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल दूसरे और जो रूट तीसरे स्थान पर हैं। केएल राहुल ने 2025 में 10 टेस्ट मैच खेले, जिसकी 19 पारियों में 45.16 की औसत से 813 रन बनाए हैं। राहुल ने इस साल टेस्ट में तीन शतक और 3 अर्धशतक लगाए। जो रूट की बात करें तो उन्होंने इस साल कुल 9 टेस्ट मैच खेले, जिसकी 16 पारियों में 56.42 की औसत से बल्लेबाजी करते हुए 4 शतक और 1 अर्धशतक की मदद से 790 रन बनाए। रवींद्र जड़ेजा इस सूची में चौथे और ट्रेविस हेड पांचवें नंबर पर हैं। जड़ेजा ने 10 मैचों की 17 पारियों में 63.66 की औसत से 764 रन बनाए हैं, तो हेड ने 10 मैचों की 19 पारियों में 759 रन बनाए हैं। उनकी औसत 42.16 की रही है।

वनडे और टी-20 क्रिकेट में शुभमन गिल के बल्ले से इस साल रन नहीं निकले। गिल ने साल 2025 में कुल 11 वनडे मैच खेले, जिसकी सभी 11 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 49.00 की औसत से कुल 490 रन बनाए। गिल के बल्ले से वनडे में इस साल 2 शतक और दो अर्धशतक निकले। टी-20 क्रिकेट में भी उन्होंने कुछ खास कारनामा नहीं किया। गिल ने 2025 में 15 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसकी सभी 15 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 24.25 की औसत और 137.26 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 291 रन बनाए हैं।

बता दें कि टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शुभमन गिल की लगातार जारी खराब फॉर्म के कारण उन्हें आगामी वर्ल्ड कप के लिए भी चयनित नहीं किया गया। गिल एशिया कप में टी-20 टीम का हिस्सा थे, उन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली गई टी-20 सीरीज में भी शामिल किया गया था, लेकिन इस फॉर्मेट में गिल के बल्ले से रन नहीं निकले। गिल टी-20 क्रिकेट में फैंस और टीम मैनेजमेंट की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। हालांकि, इस साल उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपना लोहा जरूर मनवाया है।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार लाइव हिंदुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2022 में इन्होंने यहीं से बतौर ट्रेनी अपने करियर की शुरुआत की। यहां पर पिछले दो सालों से लाइफस्टाइल, हेल्थ, ट्रेंडिंग, खेल, मनोरंजन, खानपान आदि से जुड़ी खबरें लिख रहे हैं। हेल्थ के क्षेत्र में हो रही नई- नई रिसर्च को खंगालकर लोगों के लिए जरूरी जानकारी लाना, रिलेशनशिप जैसे संवेदनशील विषय पर भरोसेमंद कन्टेंट उपलब्ध कराना, संघर्ष करके जीवन में आगे बढ़े लोगों की सफलता की कहानी लिखना आदि चीजों में विमलेश की गहरी पकड़ और दिलचस्पी है। राजनीति और खेल से जुड़े मुद्दों पर विश्लेषण करना हमेशा से विमलेश के लिए रुचिकर रहा है। विमलेश ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से रेडियो और टेलीविजन पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इन्होंने अपना ग्रैजुएशन इंदौर के होलकर साइंस कॉलेज से पूरा किया है। ग्रेजुएशन के दौरान दैनिक भास्कर और दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर के क्षेत्रीय अखबारों में कॉपी एडिटिंग और कंटेंट राइटिंग का काम किया। B.Sc की पढ़ाई के साथ- साथ विमलेश ने SJMC इंदौर से मास मीडिया में इंटर्नशिप भी की। और पढ़ें
Cricket Cricket News
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |