Year Ender 2025: टेस्ट में भारतीय कप्तान शुभमन गिल की बादशाहत, रूट-हेड सब रह गए पीछे
टेस्ट क्रिकेट में शुभमन गिल ने 2025 में पूरी दुनिया में अपनी बादशाहत कायम की है। वे 2025 में टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने इस साल रन बनाने के मामले में दुनिया के नंबर वन टेस्ट बल्लेबाज जो रूट को भी पीछे छोड़ दिया है।
इस साल का आखिरी पड़ाव टी-20 क्रिकेट के लिहाज से भले ही शुभमन गिल के लिए अच्छा नहीं रहा, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। टेस्ट क्रिकेट में शुभमन गिल ने साल 2025 में पूरी दुनिया में अपनी बादशाहत कायम की है। शुभमन गिल साल 2025 में टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने इस साल रन बनाने के मामले में दुनिया के नंबर वन टेस्ट बल्लेबाज जो रूट को भी पीछे छोड़ दिया है। लोकेश राहुल और ट्रेविस हेड भी उनसे पीछे हैं।
शुभमन गिल ने साल 2025 में कुल 9 टेस्ट मैच खेले, जिसकी 16 पारियों में 70.21 की शानदार औसत के साथ कुल 983 रन बनाए। इस दौरान गिल ने 5 शतक और 1 अर्धशतक लगाए। साल 2025 में गिल ने इंग्लैंड की सरजमीं पर 269 रनों की यादगार पारी खेली। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ हुई टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था। टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से यह साल शुभमन गिल के लिए काफी अच्छा रहा।
गिल के अलावा साल 2025 में सर्वाधिक टेस्ट रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल दूसरे और जो रूट तीसरे स्थान पर हैं। केएल राहुल ने 2025 में 10 टेस्ट मैच खेले, जिसकी 19 पारियों में 45.16 की औसत से 813 रन बनाए हैं। राहुल ने इस साल टेस्ट में तीन शतक और 3 अर्धशतक लगाए। जो रूट की बात करें तो उन्होंने इस साल कुल 9 टेस्ट मैच खेले, जिसकी 16 पारियों में 56.42 की औसत से बल्लेबाजी करते हुए 4 शतक और 1 अर्धशतक की मदद से 790 रन बनाए। रवींद्र जड़ेजा इस सूची में चौथे और ट्रेविस हेड पांचवें नंबर पर हैं। जड़ेजा ने 10 मैचों की 17 पारियों में 63.66 की औसत से 764 रन बनाए हैं, तो हेड ने 10 मैचों की 19 पारियों में 759 रन बनाए हैं। उनकी औसत 42.16 की रही है।
वनडे और टी-20 क्रिकेट में शुभमन गिल के बल्ले से इस साल रन नहीं निकले। गिल ने साल 2025 में कुल 11 वनडे मैच खेले, जिसकी सभी 11 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 49.00 की औसत से कुल 490 रन बनाए। गिल के बल्ले से वनडे में इस साल 2 शतक और दो अर्धशतक निकले। टी-20 क्रिकेट में भी उन्होंने कुछ खास कारनामा नहीं किया। गिल ने 2025 में 15 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसकी सभी 15 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 24.25 की औसत और 137.26 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 291 रन बनाए हैं।
बता दें कि टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शुभमन गिल की लगातार जारी खराब फॉर्म के कारण उन्हें आगामी वर्ल्ड कप के लिए भी चयनित नहीं किया गया। गिल एशिया कप में टी-20 टीम का हिस्सा थे, उन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली गई टी-20 सीरीज में भी शामिल किया गया था, लेकिन इस फॉर्मेट में गिल के बल्ले से रन नहीं निकले। गिल टी-20 क्रिकेट में फैंस और टीम मैनेजमेंट की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। हालांकि, इस साल उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपना लोहा जरूर मनवाया है।