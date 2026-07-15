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320 रनों का टारगेट भी हम चेज कर लेते, क्योंकि… किस पर था कप्तान शुभमन गिल को भरोसा? जानिए

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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शुभमन गिल जीत से ज्यादा इस बात से खुश हैं कि लोअर मिडिल ऑर्डर ने इस मैच में रन बनाए और जीत दिलाई। खुद गिल ने भी 80 रनों की पारी रिटायर्ड हर्ट होने से पहले खेली, लेकिन अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर ने कमाल की बल्लेबाजी की। 

320 रनों का टारगेट भी हम चेज कर लेते, क्योंकि… किस पर था कप्तान शुभमन गिल को भरोसा? जानिए

टीम इंडिया ने दमदार अंदाज में पहला वनडे इंटरनेशनल मैच जीता है और 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। इस मैच में भारत के लिए शुभमन गिल ने जरूर 80 रन बनाए, लेकिन सबसे अच्छी बात यह रही कि मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर से रन आए। 259 रनों का टारगेट आसानी से भारत ने चेज किया। कप्तान शुभमन गिल ने भी अपने निचले क्रम के बल्लेबाजों की तारीफ की। साथ में यह भी बताया कि कैसे शुरुआत में हम पीछे थे, लेकिन फिर हमने वापसी करके मैच को पलटा।

शुभमन गिल से पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में पूछा गया कि क्या यह परफेक्ट स्टार्ट इस सीरीज के लिए है? इस पर कप्तान गिल ने कहा, "हां, जब आप अपने मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर को ऐसे रन बनाते और टीम के लिए काम खत्म करते देखते हैं, तो आपको एक कैप्टन और टॉप ऑर्डर बैट्समैन के तौर पर बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है।" पहले बॉलिंग करने की चाहत पर गिल ने कहा, "सच कहूं तो, यह हमारे कॉम्बिनेशन के बारे में ज़्यादा था। हमारे पास एक यंग बॉलिंग अटैक है, इसलिए हमारी बैटिंग अभी भी हमारी बॉलिंग से थोड़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। ऐसे में सीरीज के पहले गेम में, हम पहले बॉलिंग करना चाहते थे, ताकि अगर 320 का टारगेट भी हो, तो हम अपने बैटिंग ऑर्डर पर भरोसा कर सकें, हम उसे चेज करने के लिए खुद पर भरोसा कर सकें।"

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गेंदबाजी में हमने ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया- गिल

इस मैच में टीम इंडिया के परफॉर्मेंस की सबसे अच्छी बात क्या रही? इसको लेकर उन्होंने बताया, "मुझे लगता है कि हमने बीच के ओवरों में जिस तरह से बॉलिंग की, वह बहुत अच्छी थी। मुझे लगता है कि वे 10 ओवर में 50 के आस-पास थे। हमने पहले 6-7 ओवर में शानदार बॉलिंग की। बॉल थोड़ी मूव कर रही थी और हमने सही एरिया में बॉलिंग की और फिर वे पावरप्ले के आखिर में थोड़ा दूर हो गए। हम प्रेशर में आ गए थे, लेकिन मुझे लगता है कि हमने कैसे वापसी की और वे पांच विकेट लिए, यह बहुत जरूरी था।"

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2027 वर्ल्ड कप से पहले कॉम्बिनेशन के साथ एक्सपेरिमेंट करने पर गिल ने कहा, "हां, हम सच में अलग-अलग कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं यह देखने के लिए कि किस तरह का कॉम्बिनेशन हमें बॉलिंग और बैटिंग, दोनों डिपार्टमेंट में सबसे अच्छी गहराई देता है। मुझे लगता है कि जिस विकेट पर हम खेले, वहां के कंडीशन साउथ अफ्रीका जैसे ही होंगे। नई बॉल से बैट्समैन के लिए यह आसान नहीं था। बॉल थोड़ी मूव कर रही थी, बॉल किक ऑफ कर रही थी। नई बॉल से रन बनाना उतना आसान नहीं था, लेकिन विकेट अच्छी तरह से सेट हो गया और मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका में भी कंडीशन ऐसे ही रहने वाले हैं। इसलिए अगर हम इस तरह के विकेट पर अलग-अलग कॉम्बिनेशन टेस्ट कर सकें, तो यह हमारे लिए बहुत अच्छा होगा।"

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


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