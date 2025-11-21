शुभमन गिल टीम से रिलीज, वनडे और टी20 सीरीज में भी खेलना पक्का नहीं
भारतीय कप्तान शुभमन गिल को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शनिवार से गुवाहाटी में शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट मैच से पहले शुक्रवार को टेस्ट टीम से रिलीज कर दिया गया। वह अब जांच के लिए मुंबई जाएंगे। अब तो उनके वनडे और टी20 सीरीज में खेलने को लेकर भी कयास लगने लगे हैं।
भारतीय कप्तान शुभमन गिल को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शनिवार से गुवाहाटी में शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट मैच से पहले शुक्रवार को टेस्ट टीम से रिलीज कर दिया गया। वह अब जांच के लिए मुंबई जाएंगे। अब तो उनके वनडे और टी20 सीरीज में खेलने को लेकर भी कयास लगने लगे हैं।
कोलकाता में पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में बल्लेबाजी करते समय गिल की गर्दन में अकड़न आ गई थी जिसके कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। गिल की अनुपस्थिति में विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत दूसरे टेस्ट में टीम की अगुवाई करेंगे।
भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव देवजीत सैकिया ने एक बयान में कहा, ‘दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दौरान चोटिल होने वाले भारतीय कप्तान शुभमन गिल गुवाहाटी में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में नहीं खेल पाएंगे।’
बयान में कहा गया, ‘गिल को कोलकाता टेस्ट के दूसरे दिन गर्दन में चोट लग गई थी और दिन का खेल खत्म होने के बाद उन्हें जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। उन्हें निगरानी में रखा गया और अगले दिन छुट्टी दे दी गई। वह 19 नवंबर को गुवाहाटी पहुंचे थे।’
इसमें कहा गया है, ‘दुर्भाग्य से वह दूसरा टेस्ट मैच खेलने के लिए पूरी तरह फिट नहीं हैं और उन्हें चोट की जांच के लिए मुंबई जाना होगा।’
गिल टीम के साथ गुवाहाटी आए थे लेकिन उनकी गर्दन का दर्द पूरी तरह से कम नहीं हुआ। अब यह देखना बाकी है कि वह टेस्ट श्रृंखला के बाद एकदिवसीय श्रृंखला में खेल पाएंगे या नहीं।
भारत के बल्लेबाजी कोच सीतांशु कोटक ने गुरुवार को कहा था, ‘हम नहीं चाहते कि खेल के दौरान उनकी परेशानी बढ़ जाए।’
ईडन गार्डन्स में यादगार जीत के बाद दक्षिण अफ्रीका दो मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है।