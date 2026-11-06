श्रेयस अय्यर की कप्तानी पर शुभमन गिल का बयान हम T20 सीरीज में जिस सिचुएशन में थे, उसके बाद…
शुभमन गिल ने टी20 सीरीज में शानदार कप्तानी करने वाले श्रेयस अय्यर की तारीफ की। उनका कहना है कि हम जिस तरह की सिचुएशन में पहले दो मैचों में थे, उन्हें जीतना और फिर सीरीज अपने नाम करना मुश्किल था।
भारत की वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में शानदार कप्तानी करने वाले श्रेयस अय्यर की तारीफ की है। गिल ने कहा है कि पहले दो टी20 मैचों में हम जिस सिचुएशन में थे, उससे उबरना और फिर जीतना बहुत मुश्किल था। उन्होंने यह भी कहा है कि टेस्ट सीरीज से पहले उन्हें कुछ सेशन नेट्स में करने हैं। इसी वजह से वह टेस्ट सीरीज की तैयारी करेंगे और आखिरी दो वनडे मैचों में नहीं खेलेंगे, जहां श्रेयस अय्यर कप्तानी करते नजर आएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अगले साल वर्ल्ड कप होना है और उसकी तैयारी के लिए यह एक अच्छा दौरा है।
BCCI ने अपनी वेबसाइट पर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें गिल ने कहा, "यहां हमें जो कंडीशन मिलेंगी, वे वर्ल्ड कप में मिलने वाली कंडीशन से काफी मिलती-जुलती होंगी, खासकर नवंबर की शुरुआत में यहां खेलने पर। आमतौर पर, जब भी हम साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं, तो हम दिसंबर या जनवरी के आसपास खेलते हैं, जबकि वर्ल्ड कप अक्टूबर और नवंबर में होता है। इसलिए मुझे लगता है कि कंडीशन काफी मिलती-जुलती होंगी और यह हमारे लिए वाकई एक अच्छा अनुभव होगा।" भारत पांच मैचों की टी20 सीरीज में 3-2 से जीत चुका है और वनडे सीरीज की शुरुआत भी जीत के साथ कर चुका है।
गिल ने वनडे सीरीज के आखिरी दो मैच मिस करने पर कहा, "टीम में शामिल होने से पहले मैं चार या पांच एक्स्ट्रा सेशन करना चाहता था, खासकर रेड बॉल की वजह से। मैं यहां आना चाहता था, अपने गेम पर थोड़ा काम करना चाहता था और देखना चाहता था कि रेड बॉल कैसा बिहेव करती है, क्योंकि मैंने यहां कोई टेस्ट मैच नहीं खेला है। मैंने इंडिया A के कुछ मैच खेले हैं, लेकिन यहां ज्यादा टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला है।"
उन्होंने टी20 टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर की तारीफ करते हुए कहा, "मुझे लगता है कि उसने (श्रेयस) T20 सीरीज को बहुत अच्छे से लीड किया। आप जानते हैं, न्यूजीलैंड जैसे देश में खेलना और पहले दो मैच जीतना कभी आसान नहीं होता और पहले और दूसरे T20 में हम जिस तरह के हालात में थे, उसे देखते हुए तो और भी ज्यादा। वहां से वापसी करना - आप जानते हैं, ये ऐसे मैच होते हैं जो मोमेंटम को पूरी तरह से बदल देते हैं। अब मोमेंटम हमारे साथ है, उस सीरीज को जीतने के बाद और हमारे बहुत सारे बॉक्स टिक हो गए हैं। न्यूजीलैंड हम पर कड़ी टक्कर देने की कोशिश करेगा, जिसके लिए मुझे लगता है कि हम अच्छी तरह से तैयार हैं।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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