Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Shubman Gill ruled out of IND vs SA 2nd Test Who will replace him in Playing XI Rishabh Pant Captain
शुभमन गिल हुए साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर! कौन लेगा टीम में उनकी जगह?

शुभमन गिल हुए साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर! कौन लेगा टीम में उनकी जगह?

संक्षेप: शुभमन गिल साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह कप्तान ऋषभ पंत करेंगे, वहीं प्लेइंग XI में साई सुदर्शन को शामिल किया जा सकता है। सुदर्शन ने आखिरी टेस्ट वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था।

Thu, 20 Nov 2025 11:05 AMLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका दो मैच की टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला 22 नवंबर से गुवाहटी में खेला जाना है। इस मैच से पहले टीम इंडिया और उनके फैंस के लिए बुरी खबर सामने आ रही है। नियमित कप्तान शुभमन गिल, जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान चोटिल हो गए थे, वो दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। गिल को कोलकाता टेस्ट में बैटिंग करते हुए गर्दन में मोच आई थी जिस वजह से वह रिटायर हर्ट हो गए थे और फिर वह दोबारा बैटिंग करने नहीं आए। गिल की इंजरी थोड़ी गंभीर थी जिस वजह से उन्हें अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:रूट मिटाना चाहेंगे ये कलंक; पोंटिंग को पछाड़ने पर होगी नजरें, सचिन नंबर-1

हालांकि अब शुभमन गिल को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है और वह टीम के साथ गुवाहटी पहुंच गए हैं। बीसीसीआई ने उनकी चोट पर आखिरी अपडेट देते हुए कहा था, ‘टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल को साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता टेस्ट के दूसरे दिन गर्दन में चोट लग गई और दिन का खेल खत्म होने के बाद उन्हें जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया।

उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया और अगले दिन डिस्चार्ज कर दिया गया। शुभमन दिए गए मेडिकल ट्रीटमेंट पर अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं और 19 नवंबर, 2025 को टीम के साथ गुवाहाटी जाएंगे।

BCCI की मेडिकल टीम उन पर नजर रखेगी और दूसरे टेस्ट में उनके हिस्सा लेने पर उसी हिसाब से फैसला लिया जाएगा।’

ये भी पढ़ें:डेरिल मिशेल vs विराट कोहली: 56 वनडे के बाद कौन किससे आगे, आंकड़े कर देंगे हैरा

हालांकि अब रिपोर्ट्स सामने आ रही है कि शुभमन गिल को कम से कम 10 दिन और रेस्ट की जरूरत है जिस वजह से वह दूसरे टेस्ट में नहीं खेल पाएंगे।

NDTV की एक रिपोर्ट के मुताबिक, गिल “खेलने के लिए बेताब थे” लेकिन मामला बिगड़ने का खतरा बहुत ज्यादा था, जिस वजह से उनकी जगह कप्तानी ऋषभ पंत कर सकते हैं, वहीं प्लेइंग XI में साई सुदर्शन को शामिल किया जा सकता है।

साई सुदर्शन ने आखिरी टेस्ट वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था, जहां उन्होंने 87 रनों की शानदार पारी खेली थी। साई को पहले टेस्ट में मौका नहीं मिला था।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
Shubman Gill India Vs South Africa
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |