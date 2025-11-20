शुभमन गिल हुए साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर! कौन लेगा टीम में उनकी जगह?

संक्षेप: शुभमन गिल साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह कप्तान ऋषभ पंत करेंगे, वहीं प्लेइंग XI में साई सुदर्शन को शामिल किया जा सकता है। सुदर्शन ने आखिरी टेस्ट वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था।

इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका दो मैच की टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला 22 नवंबर से गुवाहटी में खेला जाना है। इस मैच से पहले टीम इंडिया और उनके फैंस के लिए बुरी खबर सामने आ रही है। नियमित कप्तान शुभमन गिल, जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान चोटिल हो गए थे, वो दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। गिल को कोलकाता टेस्ट में बैटिंग करते हुए गर्दन में मोच आई थी जिस वजह से वह रिटायर हर्ट हो गए थे और फिर वह दोबारा बैटिंग करने नहीं आए। गिल की इंजरी थोड़ी गंभीर थी जिस वजह से उन्हें अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

हालांकि अब शुभमन गिल को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है और वह टीम के साथ गुवाहटी पहुंच गए हैं। बीसीसीआई ने उनकी चोट पर आखिरी अपडेट देते हुए कहा था, ‘टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल को साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता टेस्ट के दूसरे दिन गर्दन में चोट लग गई और दिन का खेल खत्म होने के बाद उन्हें जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया।

उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया और अगले दिन डिस्चार्ज कर दिया गया। शुभमन दिए गए मेडिकल ट्रीटमेंट पर अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं और 19 नवंबर, 2025 को टीम के साथ गुवाहाटी जाएंगे।

BCCI की मेडिकल टीम उन पर नजर रखेगी और दूसरे टेस्ट में उनके हिस्सा लेने पर उसी हिसाब से फैसला लिया जाएगा।’

हालांकि अब रिपोर्ट्स सामने आ रही है कि शुभमन गिल को कम से कम 10 दिन और रेस्ट की जरूरत है जिस वजह से वह दूसरे टेस्ट में नहीं खेल पाएंगे।

NDTV की एक रिपोर्ट के मुताबिक, गिल “खेलने के लिए बेताब थे” लेकिन मामला बिगड़ने का खतरा बहुत ज्यादा था, जिस वजह से उनकी जगह कप्तानी ऋषभ पंत कर सकते हैं, वहीं प्लेइंग XI में साई सुदर्शन को शामिल किया जा सकता है।