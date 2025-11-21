BCCI ने शुभमन गिल को लेकर दिया दिल तोड़ देने वाला अपडेट, भारत के 38वें टेस्ट कप्तान का ऐलान!

संक्षेप: शुभमन गिल इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। बीसीसीआई ने उनकी चोट को लेकर ताजा अपडेट जारी किया है। उनकी गैरमौजूदगी में ऋषभ पंत टीम की कमान संभालेंगे।

शुभमन गिल इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका दूसरा टेस्ट से बाहर हो गए हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने शुक्रवार 21 नवंबर को इसकी जानकारी दी। शुभमन गिल को कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट के दौरान गर्दन में चोट लगी थी, जिस वजह से वह रिटायर हर्ट हो गए थे। गिल की चोट इतनी गंभीर थी कि उन्हें अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया था। हालांकि वह अगले ही दिन डिस्चार्ज हो गए। गिल दूसरे टेस्ट के लिए टीम इंडिया के साथ गुवाहटी भी पहुंचे थे, मगर मैच के लिए फिट ना होने की वजह से उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया है। ऋषभ पंत अब गुवाहटी टेस्ट में टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे।

बीसीसीआई ने शुक्रवार, 21 नवंबर को रिलीज जारी करते लिखा, 'टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल, जिन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान गर्दन में चोट लगी थी, गुवाहाटी में होने वाले दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं।

गिल को कोलकाता टेस्ट के दूसरे दिन गर्दन में चोट लगी थी और दिन का खेल खत्म होने के बाद उन्हें जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया और अगले दिन डिस्चार्ज कर दिया गया। वह 19 नवंबर, 2025 को गुवाहाटी गए।

बदकिस्मती से, वह दूसरे टेस्ट में खेलने के लिए पूरी तरह फिट नहीं थे और अपनी चोट की आगे की जांच के लिए मुंबई जाएंगे।

गिल की गैरमौजूदगी में ऋषभ पंत दूसरे टेस्ट में टीम की कप्तानी करेंगे।'

ऋषभ भारतीय टेस्ट टीम के 38वें कप्तान होंगे, वहीं वह एमएस धोनी के बाद दूसरे ऐसे विकेट कीपर होंगे जो टेस्ट टीम को लीड करेंगे।

इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका दूसरा टेस्ट 22 नवंबर से गुवाहटी में खेला जाना है। शुभमन गिल के बाहर होने से भारत का मिडिल ऑर्डर कमजोर पड़ जाएगा। उनकी जगह शुभमन गिल को मौका मिल सकता है, वहीं ध्रुव जुरेल नंबर-4 का भार संभाल सकते हैं।