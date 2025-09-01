Shubman Gill Rohit Sharma to Jasprit Bumrah who passed and who failed in BCCI fitness test Know here शुभमन गिल, रोहित शर्मा से लेकर जसप्रीत बुमराह तक…BCCI के फिटनेस टेस्ट में कौन हुआ पास और कौन फेल? जानें, Cricket Hindi News - Hindustan
शुभमन गिल, रोहित शर्मा से लेकर जसप्रीत बुमराह तक…BCCI के फिटनेस टेस्ट में कौन हुआ पास और कौन फेल? जानें

शुभमन गिल के लिए फिटनेस टेस्ट अनिवार्य हो गया था क्योंकि उन्हें बुखार के कारण दलीप ट्रॉफी से हटना पड़ा था जहां उन्हें नोर्थ जोन का कप्तान बनाया गया था और वे पिछले कुछ दिनों से अपने गृहनगर में आराम कर रहे थे।

Mon, 1 Sep 2025
भारत के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल और वनडे कप्तान रोहित शर्मा सहित सभी भारतीय क्रिकेटरों ने बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आयोजित सत्र पूर्व फिटनेस टेस्ट पास कर लिया। गिल और उनके साथी जसप्रीत बुमराह तथा जितेश शर्मा भी फिटनेस मानकों पर खरे उतरे हैं। पंजाब के इस 25 वर्षीय बल्लेबाज को इस टी20 टूर्नामेंट के लिए भारत का उप-कप्तान बनाया गया है। भारतीय टीम 9 सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप के लिए जल्द ही दुबई रवाना होगी।

गिल के लिए फिटनेस टेस्ट अनिवार्य हो गया था क्योंकि उन्हें बुखार के कारण दलीप ट्रॉफी से हटना पड़ा था जहां उन्हें नोर्थ जोन का कप्तान बनाया गया था और वे पिछले कुछ दिनों से अपने गृहनगर में आराम कर रहे थे।

पीटीआई को पता चला है कि जिन अन्य खिलाड़ियों ने बिना किसी समस्या के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में टेस्ट पास किया उनमें मोहम्मद सिराज, यशस्वी जायसवाल, वाशिंगटन सुंदर और शर्दुल ठाकुर शामिल हैं।

अब मानक यो-यो टेस्ट के अलावा फिटनेस टेस्ट के दौरान हड्डियों के घनत्व की जांच के लिए एक सरलीकृत विधि डीएक्सए स्कैन भी किया गया।

जायसवाल और वॉशिंगटन दोनों एशिया कप के लिए स्टैंडबाई सूची में हैं जबकि शार्दुल चार सितंबर से सेंटर जोन के खिलाफ दलीप ट्रॉफी सेमीफाइनल में वेस्ट जोन की कप्तानी करने के लिए शहर में ही रहेंगे।

टेस्ट और टी20 फॉर्मेट से संन्यास लेने के बाद रोहित के पास तत्काल कोई कार्यभार नहीं है लेकिन यह सीनियर बल्लेबाज नवंबर में वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया जा सकता है और उससे पहले वह 30 सितंबर, तीन और पांच अक्टूबर को कानपुर में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ भारत ए के लिए तीन वनडे मैच भी खेल सकते हैं।

इसकी पुष्टि अभी बाकी है लेकिन रोहित के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में प्रशिक्षण के लिए कुछ और दिन शहर में ही रहने की संभावना है।

एशिया कप टीम के अन्य सदस्य जैसे अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, कुलदीप यादव और रियान पराग (स्टैंडबाय) अपनी-अपनी क्षेत्रीय टीमों के लिए दलीप ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल में खेल चुके हैं और अब उनके लिए अलग से फिटनेस टेस्ट नहीं होगा।

स्टैंडबाई खिलाड़ियों में शामिल विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल कमर में दर्द के कारण दलीप ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल से बाहर हो गए थे और मध्य क्षेत्र का यह कप्तान अब भी मेडिकल टीम की निगरानी में हैं।