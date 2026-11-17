क्या प्रधानमंत्री जितना चुनौतीपूर्ण है भारतीय कप्तान का पद? शुभमन गिल बोले- बस ऐसा करते रहना है
क्या भारतीय कप्तान का पद प्रधानमंत्री जितना चुनौतीपूर्ण है? शुभमन गिल ने जब इस सवाल का जवाब दिया तो लोग हंस पड़े। 27 वर्षीय गिल भारत की टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान हैं।
भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी करना बेहद दबाव वाला काम माना जाता है लेकिन शुभमन गिल ने कहा कि इस भूमिका को निभाते समय वह किसी भी तरह से अपेक्षाओं का बोझ महसूस नहीं करते क्योंकि वह अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में विराट कोहली जैसे दिग्गजों से प्रेरणा लेते हैं। गिल ने यह बात भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेल संबंधों के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय उच्चायोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कही। इस कार्यक्रम में न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम भी उपस्थित थे और उन्होंने दोनों देशों के बीच खेल संबंधों और आगामी दो मैचों की टेस्ट सीरीज से संबंधित कुछ सवालों के जवाब दिए। गिल से पूछा गया कि भारत में क्रिकेट की प्रति दीवानगी और उनसे की जा रही अपेक्षाओं को देखते हुए क्या उन्हें भारतीय टीम के कप्तान का पद प्रधानमंत्री जितना चुनौतीपूर्ण लगता है। गिल ने चुटकी लेते हुए कहा, ''कुछ खास नहीं, बस जीतते रहना है।'' उनकी इस बात पर वहां मौजूद सभी लोग हंस पड़े।
'हम बहुत भाग्यशाली रहे हैं कि हमारे पास...'
टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान 27 वर्षीय गिल से पूछा गया कि क्या उन्हें अपने से पहले के कप्तानों की विरासत प्रेरणादायक लगती है या फिर उससे कोई दबाव महसूस होता है, उन्होंने कहा, ''मुझे नहीं लगता कि मुझ पर किसी तरह से अपेक्षाओं का कोई बोझ है। पहले के कप्तानों ने हमारा मार्ग प्रशस्त किया और मुझे लगता है कि अब उस रास्ते पर चलने और उनके अनुभवों और सीख को अपनाने की हमारी बारी है।'' उन्होंने कहा, ''हम बहुत भाग्यशाली रहे हैं कि हमारे पास विराट भाई, रोहित (शर्मा) और यहां तक कि गौतम भाई (गौतम गंभीर) जैसे खिलाड़ी हैं, जो बेहद अनुभवी खिलाड़ी हैं। उन्होंने पूरी दुनिया में क्रिकेट खेली है और जबरदस्त सफलता हासिल की है। इसलिए हम उनके अनुभवों को बहुत महत्व देते हैं।''
'हमारे कई खिलाड़ियों को वहां सुकून मिलता है'
क्रिकेट के कड़े मुकाबलों को छोड़ दें तो, गिल को न्यूजीलैंड आरामदायक पर्यटन स्थल लगता है, जहां उन्हें कॉफी पीना और टहलने के लिए बाहर जाना अच्छा लगता है। उन्होंने कहा, ''हमारे कई खिलाड़ियों को कॉफी बहुत पसंद है। वे कई कैफे में जाते हैं और वहां उन्हें निश्चित रूप से थोड़ा अधिक सुकून मिलता है। हमें भी थोड़ा आराम करने का समय मिल जाता है जिसमें हम सुकून से टहल सकते हैं तथा खिलाड़ियों और उनके परिवार के साथ कुछ अच्छा समय बिता सकते हैं।'' लैथम ने दोनों देशों के बीच खेल संबंधों के बारे में बात की। उन्होंने कहा, ''हमने कुछ फुटेज देखे हैं, जिनसे पता चलता है कि पिछले 100 वर्षों में न्यूजीलैंड और भारत के बीच विभिन्न खेलों के जरिए एक बहुत ही खास रिश्ता रहा है। इसलिए 100वें वर्ष में भारत के खिलाफ खेलना हमारे लिए वास्तव में खास है और उम्मीद है कि हम अगले 100 वर्षों में भी इसे जारी रखेंगे।''
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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