टीम इंडिया की शर्मनाक हार पर आया शुभमन गिल का रिएक्शन, बोले- हम एक दूसरे के लिए लड़ेंगे और…

गर्दन की चोट के कारण दूसरा टेस्ट नहीं खेलने वाले कप्तान शुभमन गिल ने दक्षिण अफ्रीका से टेस्ट सीरीज 0-2 से हारने के बाद एकजुटता और पक्का इरादा दर्शाते हुए कहा कि इस हार के बावजूद टीम और मजबूत होगी।

Thu, 27 Nov 2025 06:49 AMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
भारतीय कप्तान शुभमन गिल गर्दन की चोट के कारण दूसरा टेस्ट नहीं खेल पाए थे। इस मैच में टीम इंडिया को करारी हार मिली। पहला टेस्ट मैच भी भारत कोलकाता में हार गया था। उस मैच में शुभमन गिल खेले थे, लेकिन पहली पारी में ही उनकी गर्दन में मोच आ गई थी। ऐसे में वे आगे बल्लेबाजी नहीं कर पाई। उधर, दक्षिण अफ्रीका ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज में भारत का सूपड़ा साफ कर दिया। सीरीज 0-2 से हारने के बाद एकजुटता और पक्का इरादा दर्शाते हुए शुभमन गिल ने कहा कि इस हार के बावजूद टीम और मजबूत होगी।

भारत के लिए दो टेस्ट मैच की सीरीज शर्मनाक रही। दक्षिण अफ्रीका ने कोलकाता में पहले टेस्ट में 30 रन से और गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट में मेजबान टीम को 408 रन से हराकर क्लीन स्वीप किया। यह भारतीय सरजमीं पर दक्षिण अफ्रीका की 25 साल में पहली जीत थी। 2000 में भी साउथ अफ्रीका ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज में भारत का क्लीन स्वीप किया था। पिछली तीन टेस्ट सीरीजों में टीम इंडिया की ये दूसरी सीरीज हार है। 3-0 से भारत पिछले साल न्यूजीलैंड से हार गया था, लेकिन वेस्टइंडीज को इस बीच भारत ने हराया था।

इस हार से टीम के प्रदर्शन और नेतृत्व को लेकर आलोचना शुरू हो गई और प्रशंसकों ने कोच गौतम गंभीर की ‘हूटिंग’ भी की। शुभमन गिल ने बुधवार को ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘शांत समुद्र आपको रास्ता दिखाना नहीं सिखाता, बल्कि तूफान ही मजबूत बनाता है। हम एक-दूसरे पर भरोसा करते रहेंगे, एक-दूसरे के लिए लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, और मजबूत होंगे।’’

कप्तान शुभमन गिल के दूसरे मैच में खेलने की उम्मीद थी, लेकिन वे ठीक नहीं हो पाए। उन्होंने मुंबई में स्पेशलिस्ट से बात की और अब वे वनडे सीरीज में भी आपको नजर नहीं आएंगे। कुछ दिनों में टी20 सीरीज का ऐलान भी होना है। अब देखना ये है कि क्या वे पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए उपलब्ध होंगे या फिर भारत बिना गिल के इस सीरीज में खेलेगा। टी20 विश्व कप 2026 को ध्यान में रखते हुए ये टी20 सीरीज भारत के लिए काफी ज्यादा अहम होगी।

