शुभमन गिल पर आया बड़ा अपडेट, इस दिन खेलेंगे विजय हजारे ट्रॉफी का मैच, KL राहुल और जडेजा भी होंगे एक्शन में

संक्षेप:

Dec 31, 2025 01:23 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। वे घरेलू टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी में जल्द ही शिरकत करते नजर आएंगे। गिल के अलावा, लोकेश राहुल और रवींद्र जडेजा भी अपनी-अपनी टीमों के लिए विजय हजारे ट्रॉफी में खेलते हुए जल्द ही नजर आएंगे।

3 जनवरी को एक्शन में होंगें भारतीय कप्तान

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, शुभमन गिल 3 जनवरी से विजय हजारी ट्रॉफी के मैचों में खेलते हुए नजर आएंगे। 3 जनवरी को पंजाब बनाम सिक्किम और 6 जनवरी को गोवा बनाम पंजाब के मैचों में शुभमन गिल के खेलने की उम्मीद है। वे पंजाब की टीम का हिस्सा होंगे। गिल की टीम को ग्रुप C में मुंबई जैसी मजबूत टीमो के साथ रखा गया है। दो मुकाबले खेलने के बाद गिल अपनी राज्य टीम छोड़कर भारतीय टीम से जुड़ जाएंगे, जो पहले वनडे से पहले 7–8 जनवरी को बड़ौदा में इकट्ठा होगी।

कर्नाटक की टीम को मजबूती देंगे राहुल

3 जनवरी से होने वाले आगामी विजय हजारे ट्रॉफी के मैचों के लिए लोकेश राहुल भी ऐक्शन में देखे जा सकते हैं। कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (KSCA) ने अभी तक केएल राहुल की भागीदारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन उनके 3 और 6 जनवरी को त्रिपुरा और राजस्थान के खिलाफ होने वाले मैचों में खेलने की उम्मीद है। लोकेश राहुल की टीम कर्नाटक को ग्रुप में रखा गया है और वह तीन मैचों में तीन जीत के साथ ग्रुप में दूसरे नंबर पर है। राहुल के शामिल होने से टीम की स्थिति और मजबूत होगी।

जडेजा का है ये सीन

हरफनमौला खिलाड़ी रवींद्र जडेजा भी विजय हजारे ट्रॉफी में खेलते हुए नजर आएंगे। स्टार ऑलराउंडर ने सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन (SCA) को सूचित कर दिया है कि वह 6 और 8 जनवरी को सर्विसेज और गुजरात के खिलाफ मुकाबले खेलेंगे। सौराष्ट्र ने अब तक अपने तीन में से एक मुकाबले में जीत हासिल की है और 8 टीमों के ग्रुप में 6वें स्थान पर है।

ये स्टार पहले ही हो चुके हैं शामिल

बता दें कि इस सीजन विजय हजारे ट्रॉफी में पहले ही कई स्टार खिलाड़ी शामिल हो चुके हैं। विराट कोहली और रोहित शर्मा अपने शुरुआती मैचों में एक्शन में दिखे थे। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (DDCA) के अध्यक्ष रोहन जेटली ने सोमवार यानी 29 दिसंबर, 2025 को बताया कि विराट कोहली 6 जनवरी को रेलवे के खिलाफ मैदान पर उतरेंगे। ये मुकाबला भी बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (BCE) में ही खेला जाएगा। स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत भी दिल्ली के लिए मैदान पर दिख चुके हैं।

