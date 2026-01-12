Cricket Logo
Shubman Gill provides a major update on Washington Sundar injury will he be ruled out of IND vs NZ ODI series
वॉशिंगटन सुंदर की इंजरी पर कप्तान शुभमन गिल का बड़ा अपडेट, क्या होंगे सीरीज से बाहर?

वॉशिंगटन सुंदर की इंजरी पर कप्तान शुभमन गिल का बड़ा अपडेट, क्या होंगे सीरीज से बाहर?

संक्षेप:

ऋषभ पंत के बाद वॉशिंगटन सुंदर पर IND vs NZ वनडे सीरीज से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। वड़ोदरा में हुए पहले वनडे के दौरान सुंदर चोटिल हुए। सुंदर अगर बाहर हुए तो यह भारत के लिए बड़ा झटका होगा क्योंकि वह टी20 वर्ल्ड कप टीम का भी हिस्सा हैं।

Jan 12, 2026 07:03 am IST
शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को पहले वनडे में 4 विकेट से हराकर तीन मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत इस जीत के बावजूद चिंतित है क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर पर सीरीज से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में बॉलिंग करते हुए वॉशिंगटन सुंदर चोटिल हो गए थे, इस वजह से वह 5 ओवर गेंदबाजी करने के बाद मैदान छोड़कर बाहर चले गए। उनकी जगह ध्रुव जुरेल बतौर सब्स्टीट्यूट फील्डर मैदान पर उतरे। सुंदर की यह चोट इतनी गंभीर थी कि बैटिंग में उनसे पहले हर्षित राणा को भेजा गया, मगर अंत में जब जरूरत पड़ी तो उन्हें बैटिंग करने के लिए उतरना पड़ा।

वॉशिंगटन सुंदर की बॉलिंग सधारण रही, उन्होंने 5 ओवर में बिना कोई विकेट लिए 27 रन खर्च किए। उनके मैदान छोड़ने के बाद उम्मीद कम थी कि वह बैटिंग के लिए आएंगे। मगर जब टीम इंडिया को उनकी जरूरत पड़ी तो सुंदर को बैट पकड़कर मैदान पर उतरना पड़ा।

बैटिंग करते समय सुंदर को भागने में काफी तकलीफ हो रही थी, वह लगातार बाउंड्री की तलाश कर रहे थे, मगर कीवी खिलाड़ी उनकी हर कोशिश को नाकाम रहे थे। सुंदर ने 7 गेंदों पर 7 रन बनाए और केएल राहुल के साथ मिलकर टीम को जीत की दहलीज पार कराई।

वॉशिंगटन सुंदर की चोट को लेकर शुभमन गिल ने क्या कहा?

कप्तान शुभमन गिल ने मैच के बाद वॉशिंगटन सुंदर की इंजरी पर अपडेट देते हुए कहा, “वह (वॉशिंगटन) स्कैन के लिए जाएंगे, इसलिए स्कैन होने के बाद हमें और जानकारी मिलेगी।”

वॉशिंगटन सुंदर को ठीक होने में लगेगा कितना समय?

बताया जा रहा है कि वॉशिंगटन सुंदर को साइड स्ट्रेन इंजरी हुई है। साइड स्ट्रेन से ठीक होने में लगने वाला समय चोट की गंभीरता के हिसाब से अलग-अलग होता है: हल्की चोट (ग्रेड 1) कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों में ठीक हो सकती है, मध्यम चोट (ग्रेड 2) में 3 से 4 हफ्तों का समय लगता है, जबकि गंभीर चोट (ग्रेड 3) को ठीक होने में महीनों या उससे ज्यादा समय लग सकता है।

केएल राहुल को नहीं था इस चीज का अंदाजा

केएल राहुल ने मैच के बाद कहा, "मुझे नहीं पता था कि वह (वॉशिंगटन) दौड़ नहीं सकता। मुझे पता था कि पहली इनिंग में उसे थोड़ी चोट लगी थी, लेकिन मुझे चोट की गंभीरता का अंदाजा नहीं था। इसके बावजूद, वह गेंद को बहुत अच्छी तरह से मार रहा था। जब वह आया, तो हम पहले से ही लगभग एक रन प्रति बॉल की रफ्तार से खेल रहे थे, इसलिए बेवजह रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं थी। उस पर ज्यादा दबाव नहीं था। उसने स्ट्राइक रोटेट की, और अपना काम किया।

वॉशिंगटन सुंदर हुए बाहर तो भारत के लिए बड़ा झटका

वॉशिंगटन सुंदर की चोट अगर गंभीर पाई जाती है और वह न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर होते हैं तो यह भारत के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। दरअसल, सुंदर न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी टी20 सीरीज के साथ टी20 वर्ल्ड कप स्क्वॉड का भी हिस्सा हैं। उनसे पहले तिलक वर्मा और ऋषभ पंत की चोट ने भी टीम इंडिया की मुश्किलें बढ़ाई हुई है।

