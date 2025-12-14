Sun, Dec 14, 2025Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Shubman Gill or Suryakumar Yadav Mohammad Kaif Tells whose form will raise more tension For India
शुभमन गिल या सूर्यकुमार यादव, किसकी फॉर्म ज्यादा टेंशन बढ़ाएगी? मोहम्मद कैफ ने दिया बेबाक जवाब

शुभमन गिल या सूर्यकुमार यादव, किसकी फॉर्म ज्यादा टेंशन बढ़ाएगी? मोहम्मद कैफ ने दिया बेबाक जवाब

संक्षेप:

पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव और उपकप्तान शुभमन गिल को लेकर अहम बात कही है। दोनों फिलहाल खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं।

Dec 14, 2025 06:09 pm ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव और उपकप्तान शुभमन गिल खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन फरवरी-मार्च में होना है और दोनों लय हासिल करने में कामयाब नहीं हुए तो भारत के लिए मुश्किल हो सकती है। वर्ल्ड कप से पहले भारत के पास सिर्फ आठ टी20 मैच बचे हैं। पूर्व भारतीय बल्लेबाज मोहम्मद कैफ का मानना है कि शुभमन के मुकाबले सूर्यकुमार की फॉर्म भारत के लिए ज्यादा टेंशन बढ़ाएगी। कैफ ने कहा कि शुभमन की जगह कोई दूसरा ओपनर आ सकता है लेकिन सूर्या को रिप्लेस नहीं किया सकता क्योंकि वह कप्तान हैं। सूर्या कप्तान बनने के बाद से बल्ले से कोई खास धमाल नहीं मचा सके हैं।

कैफ ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, ''टी20 वर्ल्ड कप नजदीक है। ऐसे में गिल के मुकाबले भारत के लिए सूर्या का फॉर्म ज्यादा चिंता की बात है। भारत के पास ओपनिंग के कई ऑप्शन हैं लेकिन कप्तान को रिप्लेस नहीं किया जा सकता।'' कैफ की पोस्ट पर क्रिकेट फैंस के जमकर रिएक्शन आ रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट किया, ''कैफ भाई बिल्कुल सही कहा। मिडिल में सूर्या इंजन है, हम वहां लड़खड़ाना बर्दाश्त नहीं कर सकते। बैकअप में ओपनर्स हैं लेकिन वर्ल्ड कप में आगे बढ़ने के लिए कप्तान का फॉर्म जरूरी है।'' अन्य ने लिखा, ''इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि बैटिंग पोजीशन फिक्स नहीं है।''

2025 में सूर्या ने टी20 इंटरनेशनल में अब तक आठ सिंगल डिजिट स्कोर बनाए जबकि शुभमन ने पांच सिंगल डिजिट स्कोर बनाए। कप्तान होने के नाते सूर्या को एक साल से खराब फॉर्म के बावजूद विश्व कप तक कुछ हद तक सुरक्षा मिलने की संभावना है। लेकिन यह छूट गिल को मिलना मुश्किल है क्योंकि वह एशिया कप से पहले तक पारी का आगाज करने के लिए मूल विकल्प नहीं थे। छोटे प्रारूप की टीम में उनकी वापसी अब ऐसे फैसले की तरह दिख रही है, जिसमें बिना जरूरत एक संतुलित संयोजन से छेड़छाड़ की गई। गिल को अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति के फैसले को सही साबित करने के लिए असाधारण प्रदर्शन करना होगा। इंग्लैंड के खिलाफ एक खराब सीरीज के बाद संजू सैमसन को बाहर करने का निर्णय अब भी सवालों के घेरे में है।

