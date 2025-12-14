शुभमन गिल या सूर्यकुमार यादव, किसकी फॉर्म ज्यादा टेंशन बढ़ाएगी? मोहम्मद कैफ ने दिया बेबाक जवाब

संक्षेप: पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव और उपकप्तान शुभमन गिल को लेकर अहम बात कही है। दोनों फिलहाल खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं।

भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव और उपकप्तान शुभमन गिल खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन फरवरी-मार्च में होना है और दोनों लय हासिल करने में कामयाब नहीं हुए तो भारत के लिए मुश्किल हो सकती है। वर्ल्ड कप से पहले भारत के पास सिर्फ आठ टी20 मैच बचे हैं। पूर्व भारतीय बल्लेबाज मोहम्मद कैफ का मानना है कि शुभमन के मुकाबले सूर्यकुमार की फॉर्म भारत के लिए ज्यादा टेंशन बढ़ाएगी। कैफ ने कहा कि शुभमन की जगह कोई दूसरा ओपनर आ सकता है लेकिन सूर्या को रिप्लेस नहीं किया सकता क्योंकि वह कप्तान हैं। सूर्या कप्तान बनने के बाद से बल्ले से कोई खास धमाल नहीं मचा सके हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कैफ ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, ''टी20 वर्ल्ड कप नजदीक है। ऐसे में गिल के मुकाबले भारत के लिए सूर्या का फॉर्म ज्यादा चिंता की बात है। भारत के पास ओपनिंग के कई ऑप्शन हैं लेकिन कप्तान को रिप्लेस नहीं किया जा सकता।'' कैफ की पोस्ट पर क्रिकेट फैंस के जमकर रिएक्शन आ रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट किया, ''कैफ भाई बिल्कुल सही कहा। मिडिल में सूर्या इंजन है, हम वहां लड़खड़ाना बर्दाश्त नहीं कर सकते। बैकअप में ओपनर्स हैं लेकिन वर्ल्ड कप में आगे बढ़ने के लिए कप्तान का फॉर्म जरूरी है।'' अन्य ने लिखा, ''इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि बैटिंग पोजीशन फिक्स नहीं है।''