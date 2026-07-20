ICC वनडे रैंकिंग में नंबर-1 बनने की दहलीज पर शुभमन गिल! कोहली-रोहित का भी प्रमोशन तय

शुभमन गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में 77 रनों की पारी खेल आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर-1 के लिए दावेदार ठोक दी है। फिलहाल न्यूजीलैंड के डेरिल मिशेल पहले पायदान पर हैं।

भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में 77 रनों की पारी खेल एक बार फिर आईसीसी रैंकिंग में नंबर-1 की दावेदारी ठोक दी है। फिलहाल गिल दूसरे पायदान पर हैं। वहीं न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज डेरिल मिशेल नंबर-1 पर हैं। पिछले बुधवार आई रैंकिंग के बाद दोनों खिलाड़ियों के बीच 11 रेटिंग का ही अंतर रह गया था। गिल ने लॉर्ड्स वनडे में 77 रन बनाने से पहले कार्डिफ में 31 रनों की पारी खेली थी। वहीं न्यूजीलैंड के मिचेल ने पिछली रैंकिंग रिलीज होने के बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे में 28 रनों की पारी खेली थी, वहीं 19 जुलाई को हुए चौथे वनडे से वह चोट के चलते बाहर हो गए।

डेरिल मिशेल हुए चोटिल न्यूजीलैंड क्रिकेट ने डेरिल मिशेल की चोट पर अपडेट देते हुए कहा, ‘डेरिल मिशेल ODI सीरीज से बाहर हो गए हैं, कल उनके स्कैन में पता चला कि कमर की मांसपेशियों में हल्का खिंचाव है, जिसके लिए उन्हें दो हफ्ते तक ठीक होने की ज़रूरत होगी।’

इसका मतलब यह है कि मिशेल वेस्टइंडीज के खिलाफ 21 जुलाई को होने वाला आखिरी वनडे भी नहीं खेलेंगे। ऐसे में भारतीय कप्तान शुभमन गिल को अब आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर-1 बनने से कोई नहीं रोक सकता।

आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग बुधवार 22 जुलाई को जारी होगी।

शुभमन गिल तीसरी बार हासिल करेंगे नंबर-1 वनडे रैंकिंग का ताज शुभमन गिल पहली बार 8 नवंबर, 2023 को ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान नंबर 1 ODI बैट्समैन बने थे। दूसरी बार उन्होंने नंबर-1 का ताज 2025 चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हासिल किया था। अब इंग्लैंड सीरीज में एक बार फिर धमाल मचाकर वह तीसरी बार आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर-1 बनेंगे।

इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में खूब चला शुभमन गिल का बल्ला इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में रोहित शर्मा भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। 3 मैचों में दो फिफ्टी के साथ उन्होंने सबसे अधिक 188 रन बनाए। इस दौरान उनका औसत 94 का रहा। पहले वनडे में वह 80 रन बनाकर रिटायरहर्ड हो गए। दूसरे वनडे में उन्होंने 31 तो तीसरे में 77 रनों की पारी खेली। हालांकि उनकी कप्तानी में भारत यह सीरीज जीत नहीं पाई। टीम इंडिया को वनडे सीरीज में 1-2 से हार का सामना करना पड़ा।