कोहली-रोहित के प्रदर्शन पर क्या बोले कप्तान शुभमन गिल, कहा- कई सालों से ऐसा कर रहे

कोहली-रोहित के प्रदर्शन पर क्या बोले कप्तान शुभमन गिल, कहा- कई सालों से ऐसा कर रहे

संक्षेप: भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने कहा है कि टीम के लिए लगभग परफेक्ट मैच था। रोहित और कोहली के प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि वह ऐसा कई सालों से करते आ रहे हैं।

Sat, 25 Oct 2025 06:56 PMHimanshu Singh Bhasha
शुभमन गिल ने शनिवार को कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की शानदार पारियों ने उन्हें भारत के वनडे कप्तान के तौर पर पहली जीत दिलाने में मदद की। गिल ने तीसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नौ विकेट से मिली जीत को ‘लगभग परफेक्ट मुकाबला’ बताया। रोहित शर्मा (नाबाद 121) ने अपना 33वां वनडे शतक जड़ा जबकि विराट कोहली (नाबाद 74) ने उनका पूरा सहयोग किया जिससे भारत ने ऑस्ट्रेलिया के 236 रन लक्ष्य को लगभग 11 ओवर बाकी रहते हासिल कर लिया।

भले ही भारत तीन मैच की सीरीज 1-2 से हार गया, गिल ने मैच के बाद कहा, ‘‘मैच लगभग परफेक्ट रहा। लक्ष्य का पीछा करते हुए देखना अच्छा लगा। रोहित और कोहली कई साल से ऐसा कर रहे हैं। उन्हें ऐसा करते हुए देखना अच्छा लगा। यह एक खास मैदान पर एक खास जीत थी।’’ गिल ने चार विकेट झटकने वाले तेज गेंदबाज हर्षित राणा और बीच के ओवरों में ऑस्ट्रेलियाई टीम को शांत रखने के लिए स्पिनरों की तारीफ की।

उन्होंने कहा, ‘‘हमने बीच के ओवरों में वापसी की। हमारे स्पिनरों ने बीच में बल्लेबाजों पर लगाम लगाए रखी और तेज गेंदबाजों ने जरूरी विकेट लिए। हर्षित ने बीच के ओवरों में तेज गेंदबाजी की। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने रोहित और कोहली की खास पारियों की तारीफ की लेकिन इस बात का अफसोस जताया कि वे तीन विकेट पर 195 रन के अच्छे स्कोर को बड़े स्कोर में नहीं बदल सके।

मार्श ने कहा, ''हमने रोहित और विराट को 10 साल में कई टीमों के खिलाफ ऐसा करते देखा है। हमें अपनी पारी के आखिर में एक और साझेदारी की जरूरत थी। हमारा तीन विकेट पर 195 रन का स्कोर अच्छा था।''

उन्होंने कहा, ''लेकिन हम इसका फायदा नहीं उठा सके। भारत ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की।'' मार्श ने कहा, ''टीम में आए अनुभवी खिलाड़ियों - (मैथ्यू) रेनशॉ, (नाथन) एलिस ने अच्छा प्रदर्शन किया और हम दो मैच के बाद सीरीज जीतने पर गर्व महसूस कर सकते हैं।''

