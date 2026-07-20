वर्ल्ड कप में 11 मैच कैसे खेलेंगे? जब 2-3 मैच नहीं खेल पा रहे, शुभमन गिल किस पर हुए आगबबूला?
शुभमन गिल ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों की फिटनेस पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि हमें वर्ल्ड कप में 11 मैच लगातार खेलने हैं, लेकिन यहां खिलाड़ियों से 2-3 मैचों की सीरीज पूरी नहीं हो रही। वे चोटिल हो जा रहे हैं।
इंग्लैंड दौरे के लिए जो टीम चुनी गई थी, उसमें कई बदलाव देखने को मिले। यहां तक कि इंग्लैंड में आखिरी मैच के लिए भारत के पास बेस्ट इलेवन भी नहीं थी। यही वजह रही कि एक कमजोरी बॉलिंग लाइनअप के साथ भारत उतरा और मैच में 387 रन खाए। भारत 360 तक पहुंचा, लेकिन 27 रन से मैच हार गया। इसके बाद कप्तान शुभमन गिल टीम के खिलाड़ियों की फिटनेस पर बरस पड़े और उन्होंने कहा कि जब वर्ल्ड कप 2027 में आपको 11 मैच लगातार खेलने हैं, लेकिन यहां आप 2-3 मैचों की सीरीज खत्म नहीं कर पा रहे हैं, जो चिंता का कारण है।
आखिरी मैच से पहले जसप्रीत बुमराह और वॉशिंगटन सुंदर चोटिल हो गए थे, जबकि टी20 सीरीज में हर्षित राणा चोटिल होकर वनडे टीम से बाहर हो गए थे। उससे पहले नितीश कुमार रेड्डी इस दौरे पर नहीं जा सके, जबकि हार्दिक पांड्या पहले से चोटिल थे। मोहम्मद सिराज भी अनफिट हैं। इसको लेकर गिल ने कहा है कि टीम इंडिया को मजबूरी में बार-बार अपने कॉम्बिनेशन को आखिरी पलों में बदलना पड़ा। उन्होंने कहा कि जो टीम शुरुआत में चुनी गई थी, उसमें से 5 खिलाड़ी हमारे पास आखिरी मैच के लिए उपलब्ध नहीं थे।
अलग-अलग कॉम्बिनेशन बनाने पड़े- गिल
गिल ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "अगर आप (इंग्लैंड ODI सीरीज के लिए) घोषित की गई पहली टीम को देखें, तो उसमें से कम से कम पांच खिलाड़ी इस मैच में नहीं खेले। अगर एक खिलाड़ी घायल होता है तो आप दूसरा कॉम्बिनेशन खिलाते हैं, दो खिलाड़ी इंजर्ड होते हैं तो आप दूसरा कॉम्बिनेशन खिलाते हैं, लेकिन अगर हर मैच के बाद कोई खिलाड़ी नहीं खेलता है तो कहीं न कहीं हम कोई ट्रिक मिस कर रहे हैं।"
उन्होंने आगे कहा, “अगर आप वर्ल्ड कप को गोल मानते हैं, जहां हमें लगातार 11 मैच खेलने हैं और यहां हमारे खिलाड़ी दो-तीन मैचों की सीरीज पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ लिमिटेशन है, जहां हमारे खिलाड़ी लगातार नहीं खेल पा रहे हैं, वे एक या दो मैच खेलते हैं और उन्हें कोई छोटी-मोटी चोट लग जाती है और फिर हमें एक अलग कॉम्बिनेशन खिलाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिसे हमने असल में खिलाने का प्लान नहीं बनाया था।”
गिल ने आगे कहा, "इसलिए यह सब ध्यान में रखते हुए यह थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप सुबह ग्राउंड पर आएं और आपको पता चले कि किसी प्लेयर को कोई दिक्कत है, तो यह लगभग ऐसा है कि क्या आप चांस लेना चाहेंगे? कोई प्लेयर 80% फिट है, आप पांच बॉलर के साथ खेल रहे हैं और अगर यह प्लेयर पांच ओवर बॉलिंग करके बाहर आता है, तो कौन बॉलिंग करेगा? यह मुश्किल है। इसलिए एक ग्रुप के तौर पर हमें अपनी फिटनेस और उन सभी चीजों में सुधार करने की जरूरत है।"
गेंदबाजी की वजह से मैच हारे- गिल
कप्तान गिल ने भारत की गेंदबाजी पर कहा, "हमारी बॉलिंग थोड़ी कम अनुभवी है। इस मैच में हम पर दबाव था और हमने अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। हमने पावरप्ले में अच्छी शुरुआत नहीं की। हमने बहुत सारी लूज बॉल दे दीं और फिर हमेशा विकेट लेने की कोशिश में गेम का पीछा करते रहे, कुछ ऐसा बनाने की कोशिश की जो हमारे लिए नहीं हुआ। तब तक गेम हमारे हाथ से निकल चुका था। आखिरी तीन ओवरों में हमने 62 (63) रन दिए और यहीं से मोमेंटम पूरी तरह बदल गया। एक समय हम 340-350 के टारगेट पर थे। वे 390 के करीब पहुंच गए और 390 का पीछा करना, चाहे आप किसी भी पिच पर बैटिंग कर रहे हों, कभी आसान नहीं होता।"
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