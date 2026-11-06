शुभमन गिल नंबर-1, विराट कोहली की टॉप-10 में एंट्री; 2026 में सबसे ज्यादा वनडे रन

विराट कोहली साल 2026 में सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले टॉप-10 खिलाड़ियों में अपनी जगह बना चुके हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में उन्होंने 74 रन बनाए थे। कप्तान शुभमन गिल लिस्ट में पहले पायदान पर हैं।

2026 में वनडे में सबसे ज्यादा रन, टॉप-10 में कोहली-गिल

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली इस साल यानी 2026 में सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों में अपनी जगह बना चुके हैं। किंग कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में 74 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली थी, उनकी इस पारी के दम पर भारत 5 मैच की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 5 विकेट से जीतने में कामयाब रहा था। इस जीत के दम पर टीम इंडिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। विराट कोहली इसी के साथ इस साल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों में शामिल हुए। कप्तान शुभमन गिल यहां पहले पायदान पर हैं। बता दें, इस साल वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की इस लिस्ट में दो भारतीय कोहली और गिल ही हैं। गिल 1000 रन के आंकड़े से अब ज्यादा दूर नहीं है।

शुभमन गिल 68 रन बनाते ही करेंगे कमाल भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में 37 रनों की पारी खेली थी। इस पारी के बाद उनके नाम साल 2026 में 12 पारियों में 103.55 की हैरतअंगेज औसत के साथ 932 रन हो गए हैं, वह 1000 रन के जादुई आंकड़े से अब सिर्फ 68 रन दूर है। गिल का स्ट्राइक रेट भी इस दौरान कमाल का रहा है, वह इस साल 115.06 की गति से रन बना रहे हैं। 3 शतक और 5 अर्धशतक ठोक चुके हैं, जिसमें एक दोहरा शतक भी शामिल हैं।

उनके बाद इस लिस्ट में इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज बेन डकेट हैं। उन्होंने अभी तक 13 पारियों में 737 रन बनाए हैं। गिल और डकेट के बीच 195 रनों का अंतर है, जबकि डकेट ने गिल से एक पारी ज्यादा खेली है। यह अंतर इस साल वनडे क्रिकेट में शुभमन गिल के दबदबे को दर्शाता है।

जो रूट विराट कोहली से काफी आगे 2026 में वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट विराट कोहली से काफी आगे नजर आ रहे हैं। रूट जहां 12 पारियों में 85 की औसत के साथ 680 रन बनाकर लिस्ट में चौथे पायदान पर हैं। वहीं विराट कोहली 10 मैचों में 69.55 की औसत के साथ 626 रन बनाकर लिस्ट में 10वें पायदान पर हैं। कोहली और रूट के बीच रनों का तो ज्यादा अंतर नहीं है। उम्मीद है कि IND vs NZ वनडे सीरीज खत्म होते-होते कोहली टॉप-2 में अपनी जगह बनाएंगे।

2026 में वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज शुभमन गिल (IND)- 932

बेन डकेट (ENG)- 737

पवन रथनायके (SL)- 692

जो रूट (ENG)- 680

एमजी इरास्मस (NAM)- 662

जेएन फ्राइलिंक (NAM)- 661

जतिंदर सिंह (OMA)- 658

एल स्टीनकैंप (NAM)- 648

डीएस ऐरी (NEP)- 637