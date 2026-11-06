शुभमन गिल नंबर-1, विराट कोहली की टॉप-10 में एंट्री; 2026 में सबसे ज्यादा वनडे रन
विराट कोहली साल 2026 में सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले टॉप-10 खिलाड़ियों में अपनी जगह बना चुके हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में उन्होंने 74 रन बनाए थे। कप्तान शुभमन गिल लिस्ट में पहले पायदान पर हैं।
टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली इस साल यानी 2026 में सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों में अपनी जगह बना चुके हैं। किंग कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में 74 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली थी, उनकी इस पारी के दम पर भारत 5 मैच की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 5 विकेट से जीतने में कामयाब रहा था। इस जीत के दम पर टीम इंडिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। विराट कोहली इसी के साथ इस साल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों में शामिल हुए। कप्तान शुभमन गिल यहां पहले पायदान पर हैं। बता दें, इस साल वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की इस लिस्ट में दो भारतीय कोहली और गिल ही हैं। गिल 1000 रन के आंकड़े से अब ज्यादा दूर नहीं है।
शुभमन गिल 68 रन बनाते ही करेंगे कमाल
भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में 37 रनों की पारी खेली थी। इस पारी के बाद उनके नाम साल 2026 में 12 पारियों में 103.55 की हैरतअंगेज औसत के साथ 932 रन हो गए हैं, वह 1000 रन के जादुई आंकड़े से अब सिर्फ 68 रन दूर है। गिल का स्ट्राइक रेट भी इस दौरान कमाल का रहा है, वह इस साल 115.06 की गति से रन बना रहे हैं। 3 शतक और 5 अर्धशतक ठोक चुके हैं, जिसमें एक दोहरा शतक भी शामिल हैं।
उनके बाद इस लिस्ट में इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज बेन डकेट हैं। उन्होंने अभी तक 13 पारियों में 737 रन बनाए हैं। गिल और डकेट के बीच 195 रनों का अंतर है, जबकि डकेट ने गिल से एक पारी ज्यादा खेली है। यह अंतर इस साल वनडे क्रिकेट में शुभमन गिल के दबदबे को दर्शाता है।
जो रूट विराट कोहली से काफी आगे
2026 में वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट विराट कोहली से काफी आगे नजर आ रहे हैं। रूट जहां 12 पारियों में 85 की औसत के साथ 680 रन बनाकर लिस्ट में चौथे पायदान पर हैं। वहीं विराट कोहली 10 मैचों में 69.55 की औसत के साथ 626 रन बनाकर लिस्ट में 10वें पायदान पर हैं। कोहली और रूट के बीच रनों का तो ज्यादा अंतर नहीं है। उम्मीद है कि IND vs NZ वनडे सीरीज खत्म होते-होते कोहली टॉप-2 में अपनी जगह बनाएंगे।
2026 में वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज
शुभमन गिल (IND)- 932
बेन डकेट (ENG)- 737
पवन रथनायके (SL)- 692
जो रूट (ENG)- 680
एमजी इरास्मस (NAM)- 662
जेएन फ्राइलिंक (NAM)- 661
जतिंदर सिंह (OMA)- 658
एल स्टीनकैंप (NAM)- 648
डीएस ऐरी (NEP)- 637
विराट कोहली (IND)- 626
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें