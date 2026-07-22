ICC वनडे रैंकिंग में गिल तख्तापलट करने से चूके, रोहित-विराट का फायदा; रूट की टॉप 10 में एंट्री
Latest ICC ODI Rankings: विराट कोहली समेत भारत के तीन बल्लेबाज टॉप-5 में हैं। शुभमन गिल बादशाहत छीनने की दहलीज पर हैं। इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट को फायदा हुआ है।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बुधवार को पुरुष वनडे खिलाड़ियों की ताजा रैंकिंग जारी की है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल तख्तापलट करने से चूक गए। वह 801 रेटिंग अंकों के साथ दूसरे स्थान पर बरकरार हैं। न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल (802) मामूली बढ़त के साथ नंबर-1 वनडे बल्लेबाज बने हुए हैं। गिल ने हाल ही में इंग्लैंड तीन मैचों की वनडे सीरीज में 188 रन बनाए। उन्होंने लॉर्ड्स और बर्मिंघम में अर्धशतकीय पारी खेली थी। हालांकि, भारत ने 1-2 से सीरीज गंवा दी। दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली क्रमश: तीसरे और चौथे पायदान पर कायम हैं लेकिन दोनों को रेटिंग अंकों का फायदा हुआ। रोहित (758) के 14 जबकि कोहली (767) के 10 अंक बढ़े हैं। 'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित ने लॉर्ड्स (110 गेंदों में 138) शतक जमाया था। कोहली ने सीरीज में 144 रन बटोरे।
जो रूट ने टॉप 10 में मारी एंट्री
इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट ने टॉप 10 में एंट्री मारी है। वह चार पायदान चढ़कर आठवें पर पहुंच गए हैं। उन्होंने इंडिया सीरीज में सर्वाधिक 249 रन बनाए। वह तीन मैचों में नाबाद लौटे। रूट ने प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड अपने नाम किया था। उनके हमवतन बेन डकेट (11 पायदान ऊपर 19वें पर) और जैकब बेथेल (पांच पायदान ऊपर 64वें ) ने भी वनडे बैटर्स की लिस्ट में आगे बढ़े हैं। डकेट (141) ने लॉर्ड्स वनडे में शतक जड़ा और बेथेल ने 91 रनों की पारी खेली। न्यूजीलैंड के माइकल ब्रेसवेल (छह स्थान चढ़कर 54वें पर) और मार्क चैपमैन (10 स्थान चढ़कर 62वें पर) को भी लाभ है। दोनों ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया।
आर्चर ने टॉप तीन में बनाई जगह
इंग्लैंड के धाकड़ तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने टॉप तीन में जगह बना ली है। वह एक पायदान चढ़कर वनडे बॉलर्स की सूची में तीसरे नंबर पर आ गए हैं। आर्चर ने इंडिया सीरीज में कुल पांच विकेट चटकाए। उन्होंने लगातार दो मैचों में कोहली का शिकार किया। पाकिस्तान के स्पिनर अबरार अहमद दूसरे नंबर पर हैं। अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान नंबर-1 वनडे गेंदबाज हैं। वेस्टइंडीज के स्पिनर गुडाकेश मोती (सात पायदान ऊपर नौवें पर) टॉप 10 में पहुंच गए हैं। उनके साथी अल्जारी जोसेफ (10 पायदान ऊपर 26वें पर) ने भी छलांग लगाई है। ब्रेसवेल (14 पायदान ऊपर 29वें पर) और भारत के स्पिनर अक्षर पटेल (10 पायदान ऊपर 32वें पर) भी आगे बढ़े हैं। ब्रेसवेल वनडे ऑलराउंडर्स की लेटेस्ट रैंकिंग में दो पायदान ऊपर चढ़कर तीसरे पर आ गए हैं।
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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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