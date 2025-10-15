Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़shubman gill meet with virat kohli and rohit sharma after team india odi captaincy ahead of australia tour bcci video

कप्तान बनने के बाद पहली बार रोहित शर्मा-विराट कोहली से मिले शुभमन गिल, वीडियो हुआ वायरल

संक्षेप: बीसीसीआई ने बुधवार को सोशल मीडिया पर भारतीय टीम के ऑस्ट्रेलिया रवाना की एक वीडियो शेयर की है, जिसमें नए कप्तान शुभमन गिल पहली बार विराट कोहली और रोहित शर्मा से मिलते हुए नजर आ रहे हैं।

Wed, 15 Oct 2025 06:09 PMHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
कप्तान बनने के बाद पहली बार रोहित शर्मा-विराट कोहली से मिले शुभमन गिल, वीडियो हुआ वायरल

भारतीय वनडे टीम के खिलाड़ी आगामी दौरे के लिए बुधवार को ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं। बीसीसीआई ने खिलाड़ियों के एयरपोर्ट और बस में बैठने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।, जिसमें शुभमन गिल भारतीय वनडे टीम का कप्तान बनाए जाने के बाद पहली बार विराट कोहली और रोहित शर्मा से मिले। गिल पूर्व कप्तान रोहित शर्मा से होटल में गले मिले, जबकि विराट कोहली से उन्होंने बस के अंदर मुलाकात की। गिल का स्टार क्रिकेटर्स के साथ इस तरह गले मिलने फैंस को काफी पसंद आया।

स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा सहित भारतीय टीम का पहला बैच बुधवार को ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गया, जहां उसे 19 अक्टूबर से तीन मैच की वनडे सीरीज खेलनी है। बीसीसीआई द्वारा शेयर वीडियो में भारतीय खिलाड़ी टीम बस में चढ़ते हुए दिख रहे हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे खिलाड़ी कुछ दिन पहले ही पहुंचे। यह ग्रुप सुबह इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा, जहां कुछ प्रशंसक उनकी एक झलक पाने के लिए प्रवेश द्वार के बाहर कतार में खड़े थे। मुख्य कोच गौतम गंभीर और कोचिंग स्टाफ के कुछ अन्य सदस्य शाम को रवाना होंगे।

ये भी पढ़ें:ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले चोटिल हुए शिवम दुबे, रणजी ट्रॉफी मैच से भी बाहर

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मैच 19 अक्टूबर को पर्थ में खेला जाएगा। इसके बाद अगले दो मैच एडिलेड और सिडनी में खेले जाएंगे। इसके बाद पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज खेली जाएगी और इस प्रारूप के विशेषज्ञ 22 अक्टूबर को रवाना होंगे। टी20 सीरीज 29 अक्टूबर से शुरू होगी। वनडे सीरीज में सभी की निगाह रोहित और कोहली के प्रदर्शन पर टिकी रहेगी। इन दोनों के भविष्य को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही हैं। यह दोनों खिलाड़ी पहले ही टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास ले चुके हैं। रोहित और कोहली फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। भारत इसका विजेता बना था।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
Indian Cricket Team India Vs Australia
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |